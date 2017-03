Monitorizarea PNDR

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din care fac parte reprezentanţi ai Autorităţii de Management pentru PNDR, AFIR, APIA şi ai Directoratului General pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene, a aprobat modificarea criteriilor de selecţie aferente submăsurilor pentru realizarea de investiţii în exploataţiile agricole/pomicole, în procesarea/marketingul produselor agricole ori pomicole, pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol, pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare – sectorul agricol/pomicol, precum şi calendarul lansărilor aferente anului 2017 şi alocările propuse.

Astfel, în această lună, vor fi lansate toate măsurile destinate beneficiarilor publici şi privaţi, cu alocare de 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane euro destinată beneficiarilor publici şi peste 1 miliard euro pentru măsuri destinate beneficiarilor privaţi. În martie, vor fi lansate măsurile destinate beneficiarilor publici, respectiv:

• Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri agricole cu o alocare a sesiunii de 32,7 milioane euro;

• Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri de acces silvice cu o alocare a sesiunii de 88,7 euro;

• Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mică” cu o alocare a sesiunii de 356,1 milioane euro;

• Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural cu o alocare a sesiunii de 100,4 milioane euro.

În aprilie 2017, vor fi lansate următoarele submăsuri:

• Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta irigaţii cu o alocare a sesiunii de 150 milioane euro – va fi lansată în luna aprilie;

• 4.1” „Investiţii în exploataţiile agricole” – componenta vegetal – 105 milioane euro;

• 4.1” „Investiţii în exploataţiile agricole” – componenta zootehnie – 80 milioane euro;

• 4.1a „Investiţii în exploataţiile pomicole” – 100 milioane euro;

• 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 170 milioane euro;

• 6.2 ” Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – 18,3 milioane euro;

• 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” – 35 milioane euro;

• 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – 5 milioane euro;

• 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” – 2 milioane euro

În luna mai: 4.2 „Sprijin pentru investiţii in procesarea/marketingul produselor agricole – 100 milioane euro; 4.2a „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor pomicole – 12 milioane euro; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL- 16,5 milioane euro.

În luna iulie: Schema ajutor de stat aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole in vederea obţinerii de producţiei neagricole” – 70 milioane euro; Schema ajutor de stat aferentă submăsurii 4.2a „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – 5 milioane euro; 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” – 50 milioane euro; 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu” – 117,8 milioane euro.

În august: 16.1 -“Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” – 5, 7 milioane euro; 16.1a “Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul pomicol” – 6,6 milioane euro; 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare – sectorul agricol – 1,9 milioane euro; 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare – sectorul pomicol – 2 milioane euro.