Calea Pentru Viaţă

Pentru al doilea an consecutiv, în Baia Mare, în 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri, va avea loc Marşul pentru Viaţă şi Familie. Tema acestui an este: “Ajută mama şi copilul! Ei depind de tine”. Acţiunea este organizată de Asociaţia „Maramureş pentru Viaţă şi Familie” şi Asociaţia „Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene” (ATOCEM), în colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului. Marşul pentru Viaţă şi Familie va începe la ora 17:45 de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, bld. Unirii nr. 17, şi va urma traseul: Bld. Unirii – Bld. Bucureşti – Str. 22 Decembrie – Str. Avram Iancu – Piaţa Păcii – Piaţa Libertăţii. „Evenimentul este dedicat susţinerii dreptului la viaţă al copiilor nenăscuţi, sprijinirii mamelor aflate în criza de sarcină şi protejării familiei întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie în temeiul valorilor morale şi spirituale ale poporului nostru. La Marşul pentru Viaţă şi Familie sunt invitaţi să participe toţi cei care doresc să-şi exprime public ataşamentul faţă de valoarea vieţii, a maternităţii şi a familiei”, spune preşedintele Asociaţiei „Maramureş pentru Viaţă şi Familie”, Marius Sima. Manifestarea, devenită deja o tradiţie, are sprijinul Patriarhiei Ortodoxe Române, care, în urma şedinţei Sf. Sinod din 9 februarie, binecuvântează şi susţine această acţiune civică, deoarece valorile promovate aparţin şi Bisericii. Potrivit statisticilor, România ocupă locul al doilea în lume în privinţa numărului total de avorturi raportat la populaţia actuală.