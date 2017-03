CNAS a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon pentru hepatita C

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon pentru hepatita C – forma decompensată.

În această săptămână, urmează să se finalizeze negocierile pentru contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al pacienţilor eligibili cu hepatită cronică C, aflaţi în stadiile de fibroză hepatică F4 – ciroză compensată, F3 şi F2 cu anumite boli asociate.

2.000 de pacienţi vor beneficia de tratamentul fără interferon pentru hepatita C decompensată şi 10.000 de pacienţi, dintre cei care suferă de hepatita C formele F4, F3 şi F2 cu anumite boli asociate, vor urma tratamentul fără interferon.

În perioada 2016 – martie 2017, CNAS a semnat 11 contracte cost volum pentru ariile terapeutice oncologice, boli rare şi reumatologie.

Augustus Costache, purtătorul de cuvânt al CNAS a precizat că sunt în curs de semnare şi alte două contracte cost-volum pe aria terapeutică oncologie.