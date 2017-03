În Satu Nou de Jos – Accident cercetat de poliţişti

Marţi seara, în jurul orei 20:30, poliţia a fost sesizată că, pe raza localităţii Satu Nou de Jos, s-a produs un accident de circulaţie.

Un pieton, în vârstă de 36 de ani, care se deplasa pe partea stângă a părţii carosabile, a fost surprins şi accidentat de un autoturism, care era condus regulamentar de o băimăreancă, de 37 de ani. În urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale şi a fost transportat la spital, unde a rămas internat sub supraveghere medicală.

În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că, bărbatul accidentat avea o concentraţie mare de alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea auto nu se afla sub influenţa alcoolului.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.