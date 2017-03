Ambasadorul SUA pe “Pirită”…

Excelenţa Sa Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a efectuat o vizită în municipiul Baia Mare, la invitaţia directorului regional Ştefan Dărăbuş al Fundaţiei Hope and Homes for Children.

Prima oprire a fost pe „Pirită”, o zonă de la periferia oraşului Baia Mare, unde locuieşte o comunitate de romi. Ambasadorul a aflat că în vara anului 2016 aici s-a desfăşurat programul ”Grădiniţa de vară” pentru cei 60 de copii cu vîrste cuprinse între 3 şi 16 ani, la iniţiativa Serviciului Public de Asistenţă Socială Baia Mare şi în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Fundaţia de Voluntari Somaschi şi Fundaţia Hope and Homes for Children România. Pe perioada vacanţei de vară, la Grădiniţa nr. 33, cea mai apropiată instituţie de învăţământ de „Pirită”, s-au desfăşurat zilnic activităţi recreative şi educative, în scopul pregătirii copiilor pentru înscrierea la grădiniţă şi şcoală.

„Pirita” este o comunitate de colibe improvizate, fără curent electric, cu o singură sursă de apă, provenind de la o ţeavă montată direct la o conductă publică de furnizare a apei potabile. Printre gunoaie, şobolani şi cîini, aceşti copii nu sînt supravegheaţi peste zi sau muncesc cu părinţii la strîns de fier din oraş sau din satele învecinate. În toamnă, la încheierea programului ”Grădiniţa de vară”, copiii romi au fost înscrişi în unităţi educazive: 24 la grădiniţă, 23 la clasa pregătitoare, 20 în clasa ”A doua şansă” şi 30 de copii au fost integraţi în diferite clase ale unei şcoli de cartier.

Ambasadorul Klemm a vizitat de asemenea o mamă cu opt copii care locuieşte în Ferneziu (un cartier al oraşului Baia Mare), beneficiari ai programului de prevenire a separării copilului de familie, desfăşurat de Hope and Homes for Children (copii aflaţi în situaţii vulnerabile, sărăcie, lipsa condiţiilor de trai decent, sînt sprijiniţi de către Direcţia de Asistenţă Socială, Protecţia Copilului sau HHC să rămână alături de familie.

Ultima oprire a fost la o casă de tip familial pentru copii cu nevoi speciale, pe care HHC a dezvoltat-o după închiderea unei instituţii de tip vechi (orfelinat). În această casă deschisă în 2010, ca urmare a închiderii Centrului de plasament ”Delavrancea”, locuiesc 10 copii şi tineri. Ei primesc găzduire, îngrijire, educaţie, consiliere, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. Copiii sînt implicaţi în activităţile gospodărești exact ca într-o familie, au prieteni și merg împreună la şcoală. HHC construieşte aceste case, pentru ca mai apoi să fie donate Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

La finalul vizitei, Excelenţa Sa Hans Klemm a declarat: ”Ceea ce m-a impresionat şi surprins cel mai mult în timpul vizitei de astăzi a fost parteneriatul voit şi foarte eficient dezvoltat între HHC, o organizaţie non-guvernamentală, fundaţie, şi partenerii din cadrul administraţiei judeţene şi locale. Spun voit pentru că am aflat că aceasta a fost intenţia Hope and Homes for Children, să găsească un partener local eficient, iar aici, în Baia Mare, este un exemplu minunat, la nivel de oraş şi de judeţ. Aţi găsit parteneri foarte buni, responsabili şi prompţi, care – cu resursele disponibile – fac lucruri foarte bune pentru a îmbunătăţi îngrijirea şi oportunităţile oferite copiilor din medii sociale defavorizate. În ceea ce priveşte cei 8.000 de copii care trăiesc în instituţii, cred că există speranţă, pe baza a ceea ce am văzut azi, a succesului pe care îl au organizaţiile non-guvernamentale ca HHC în România”. (O.L.)