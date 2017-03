Expoziţie aniversară la Artă

Mâine, 26 martie, este ultima zi în care iubitorii de artă mai pot admira expoziţia aniversară „Un deceniu de muzeu de artă independent la Baia Mare”, deschisă la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Expoziţia marchează împlinirea, în octombrie 2016, a zece ani de funcţionare a instituţiei muzeale cu buget propriu, sub patronatul Consiliului Judeţean Maramureş. Vizitatorii sunt poftiţi în atmosfera Centrului Artistic, aceştia regăsind pe simeze o mică parte din fondul documentar al muzeului. Expoziţia evocă fenomenul «Centrul Artistic Baia Mare», însă are ca principal deziderat evidenţierea dezvoltării dinamice, chiar spectaculoase, a instituţiei muzeale pe parcursul funcţionării sale independente. Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» „este principalul muzeu românesc de artă care a investit substanţial şi sistematic în dezvoltarea patrimoniului, situându-se astfel între primele trei locuri la nivel naţional la capitolele care generează specificitatea instituţiei muzeale: politica de achiziţii, respectiv politica de restaurare a patrimoniului. Pornind de la aproximativ 3.300 de piese în 2006, instituţia a achiziţionat 3.419 elemente de patrimoniu, dublând numărul iniţial al operelor de artă plastică (608 piese). O parte semnificativă a elementelor de fond documentar provin din transferul arhivei istorice a Uniunii Artiştilor Plastici, iar direcţiile dezvoltării viitoare se îndreaptă spre atragerea sub formă digitizată a documentelor referitoare la fenomenul cultural-artistic specific, de la Galeria Naţională Budapesta precum şi de la Arhivele Statului”.