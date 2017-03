Pledoarie sculpturală pentru formele rotunde

„Ne naştem pe o planetă rotundă din burta rotundă a mamei”, trăim într-un univers în care rotundul pare să acapereze totul, excepţie făcând doar mineralele. De la aceste detalii a pornit preocuparea artistului plastic Paul Covaci pentru formele rotunde. Artistul mărturiseşte că s-a frământat pe această temă zile întregi. Aşa a rezultat noua sa expoziţie dedicată „Formelor organice”. Lucrările pot fi admirate timp de două săptămâni la Galeria de Artă de pe b-dul Bucureşti nr.6 din Baia Mare.

Proiectul se axează pe forma clară, concisă, concentrată, lipsită de detalii, teme care i-au preocupat şi pe predecesorii sculpturii moderne: Henry Moore, Barbara Hepworth şi marele Constantin Brâncuşi. Formele abstracte propuse în expoziţie „revendică o concentraţiei a materiei, gata oricând să «explodeze» cu forme mai netede, cu minim de suprafaţă şi maxim de volum”. „Expoziţia se leagă foarte mult de ideea de formă: forme naturale, bio, organice. Practic, lucrările mele sunt inspirate din aceste forme organice, din viaţa naturală a plantelor, a insectelor. Prin această expoziţie am vrut să arăt că de fapt noi ne naştem o planetă rotundă, din burta mamei noastre rotunde, totul e rotund, doar mineralele sunt cu colţuri. Şi atunci toată expoziţia mea vorbeşte despre rotunjimi şi cât de frumoasă e forma rotundă în sculptură Expoziţia e una abstractă, dar de fapt există o căutare a formei rotunde. Nimic concret, nu am personaje, doar o căutare a formei şi a culorii. E o preocupare care a durat cam un an, am fost încurajat şi de alţi critici, dar sper că nu e o obsesie”, a punctat artistul Paul Covaci. În noua expoziţie a lui Paul Covaci, pot fi observate şi îmbinările perfecte dintre modernism şi rustic. De altfel, artistul recunoaşte că e pasionat de tot ce e frumos şi interesant. „Porneşti de la rustic şi ajungi la modern, dar forma tot aceea e: uşor feminină, rotund. Am aici un scaun rustic care îşi schimbă în timp culoarea”, a mai spus Paul Covaci. Artistul ştie că expoziţia sa nu e foarte uşor de „digerat”, dar spune că a vrut să se adreseze în primul rând gusturilor mai elevate. Susţine cu tărie că şi-a asumat riscul de a nu plăcea tuturor, dar e decis să meargă înainte cu căutările sale lăuntrice şi cu modul acesta de exprimare artistică.