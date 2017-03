Armenii s-au mutat în casă nouă

Armenii din Baia Mare au din 24 martie 2017 un sediu al lor. Uniunea Armenilor din România, filiala Baia Mare şi-a inaugurat sediul de pe strada Victoriei, în prezenţa omului politic Varujan Vosganian, a ambasadorului Armeniei în România, Hamlet Gasparian şi a directorului Institutului de Armenologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Lucian Năstasa-Kovacs. La eveniment au participat şi armeni veniţi din diferite judeţe ale ţării.

În sediul Uniunii Armenilor se vor derula diferite activităţi. Pe lângă întrunirea membrilor, în fiecare joi, în acest spaţiu, copiii din Cercul de Pictură Hollosi Simon vor învăţa arta cu penelul, sub coordonarea lui Mihai Tirică, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Alexandru Şainelic. Preşedintele Uniunii Armenilor din România, filiala Baia Mare, Silviu-Sorin Gădălean a declarat că în prezent sucursala numără 46 de membri. “Spre deosebire de alte oraşe ardelene, în Baia Mare nu a existat o comunitate armeană de tradiţie, ci sunt armeni veniţi din alte părţi cu afaceri sau urmaşii lor. M-a impresionat mult acum mai bine de un an când am ajuns în Băiuţ, aici am găsit o bătrână care abia vorbea limba română. În momentul în care soţia mea i-a explicat cine suntem, de unde suntem, am văzut în ochii ei două lacrimi. Ea aştepta de mult timp să povestească de originile armene, de familia sa armeană”, a spus Sorin Gădălean. Liderul armenilor a dorit să adreseze şi un apel către celelalte minorităţi din municipiu, pentru a face front comun în vederea organizării unor evenimente comune dedicate minorităţilor.