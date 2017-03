Reprezentantul Ucrainei, mulţumit

Aflat într-o vizită de lucru în Maramureş, Yevhen Levytsky, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, s-a întîlnit şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, şi i-a mulţumit pentru atenţia acordată minorităţii ucrainene de către autorităţile judeţene şi locale.

”Mi-am dorit să vă întîlnesc personal, pentru a vă mulţumi pentru ajutorul pe care îl oferiţi ucrainenilor care trăiesc aici. Mulţumim pentru monumentul poetului Taras Şevcenko şi pentru Liceul Taras Şevcenko din Sighetu Marmaţiei, pentru faptul că minoritatea ucraineană găseşte un sprijin în autorităţile judeţului. Cunosc eforturile care se depun pentru a oferi condiţii de viaţă decente ucrainenilor şi vă asigur că uşa Ambasadei Ucrainei este mereu deschisă pentru dumneavoastră. Am aflat cu încîntare despre acţiunile culturale la care participaţi, despre cum susţineţi comunităţile de ucraineni, de taberele de relaxare unde au fost invitaţi copii din zonele afectate ale Ucrainei. Mă bucur să observ că relaţiile economice între România şi Ucraina sînt tot mai bune şi aşteptăm şi o finanţare a proiectelor transfrontaliere dintre cele două state vecine”, a declarat Yevhen Levytsky.

Gabriel Zetea a spus că cel mai important proiect care se realizează pentru minoritatea ucraineană este reabilitarea drumului Leordina – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte, lung de 20 de km, pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici din cadrul studiului de fezabilitate. Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi se aşteaptă veşti pozitive. Un alt proiect care se adresează comunităţii ucrainene se desfăşoară în Poienile de sub Munte, aici fiind singura şcoală din Maramureş prinsă în programul pilot care prevede acordarea unei mese calde pentru elevi.

Programul Ucraina-România urmează să fie finanţat, cele două state trebuie să depună proiecte comune. România militează pentru deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei în Ucraina, unul din acestea putând fi la Remeţi.

Afacerile cu Ucraina cresc

Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, Yevghen Levytskyi, a fost primit de subprefectul judeţului Maramureş, Gavriş Ardelean. Relaţiile dintre Maramureş şi Ucraina se desfăşoară sub auspicii cât se poate de bune. Excelenţa Sa Yevghen Levytskyi a arătat că importurile şi exporturile dintre cele două ţări au crescut semnificativ în ultimul timp. (V.B.)