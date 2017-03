CS Minaur Baia Mare – CSM Oradea 30-18 (13-8)

Liderul seriei B din Divizia A CS Minaur Baia Mare a făcut un pas imens către Liga Naţională în urma victoriei incontestabile din derby-ul de vineri seara, de pe teren propriu, cu ocupanta poziţiei secunde, CSM Oradea. Trupa tehnicianului Raul Fotonea şi-a spulberat efectiv adversarul şi şi-a acontat cele trei puncte şi, implicit, prezenţa în primul eşalon din sezonul viitor, după victoria cu 30-18 (13-8). Gazdele au tratat acest derby cu maximă seriozitate, arătînd o mare determinare pe parcursul celor 60 de minute, în special pe faza defensivă, oaspeţii lovindu-se, permanent, de un zid ce nu a putut fi doborît, în frunte cu bravul Paul Simulescu. Raportîndu-le la evoluţia celor două echipe, dar şi la valoarea loturilor, putem afirma că scorul putea fi şi mai mare, băimărenii irosind multe situaţii de unu la unu cu portarul orădenilor. Dar acest aspect are prea puţină importanţă, contează cele trei puncte şi faptul că Minaur are opt puncte avans faţă de CSM Oradea.

Tabela s-a modificat abia după cinci minute, gazdele spărgînd gheaţa prin golul reuşit de Mureşan. Liderul încearcă să se distanţeze din start şi după zece minute va avea avantaj de trei goluri – 5-2. Două goluri consecutiv ale oaspeţilor face ca scorul să se strîngă – 5-4. Dar pentru scurt timp. Băimărenii vor să demonstreze că parcursul de pînă acum nu este întîmplător şi cu cinci minute înainte de finalul primelor 30 de minute avantajul ajunge la plus cinci – 10-5. Cu două minute se face chiar şi 12-6, dar pauza consfinţeşte 13-8. CS Minaur începe tare partea secundă şi după primele zece minute se distanţează la opt goluri – 19-11. Evident, elevii lui Raul Fotonea vor să ajungă la plus zece, iar tabela va indica, în minutul 44, 21-11. Chiar rezolvată victoria şi soarta punctelor, nici aşa băimărenii nu cedează şi caută să învingă la un scor cît mai mare. Iar diferenţa cea mai mare se va înregistra în minutul 57, 29-15, dar ultimul fluier indică un succes la douăsprezece goluri – 30-18. CS Minaur a arătat, de departe, că este echipa cea mai valoroasă a seriei şi că merită să obţină biletele pentru Liga Naţională. „Cel mai bun meci al nostru, din fericire, a coincis şi cu cel mai important. Ne-am apărat foarte bine şi apoi totul a fost mai uşor. Felicitări băieţilor, sînt tare mîndru de ei. Felicitări şi celor din conducerea clubului, pentru că mereu încearcă să facă totul ca noi să ne putem desfăşura activitatea. E şi victoria lor. Şi nu în ultimul rînd, mulţumim suporterilor, pe care azi i-am simţit foarte aproape”, a declarat antrenorul Raul Fotonea la sfîrşitul jocului • Sala polivalentă „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 700. • Aruncări de la 7 m: 5-4 (transformate 5-3). Minute de eliminare: 4-10. • CS Minaur Baia Mare: Simulescu (14 intervenţii, a apărat o aruncare de la 7 m), Bucătaru (3 intervenţii) – Marta 6, Sabou 6 (5 din 7 m), Mureşan 5, Căbuţ 3, Bodnărescu 2, Mledenciu 2, Y. Pop 2, Câmpan 1, R. Nagy 1, T. Botea 1, Szabo 1, Mihai, A. Farcaş, R. Farcaş. Antrenor: Raul Fotonea.

Rezultatele etapei 19: CSU Politehnica Timişoara – CNE Sighişoara 29-31; CS Minaur Baia Mare – CSM Oradea 30-18; CSU CNOT Braşov – HC Sibiu 32-32; CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu – HCM Sighişoara (azi, 27 martie, ora 12.00). Universitatea Craiova, CS Universitatea Cluj-Napoca şi Academia Minaur Baia Mare au stat.

Etapa viitoare (sîmbătă, 1 aprilie): CNE Sighişoara – CS Minaur Baia Mare 25-37 (s-a disputat în devans); HCM Sighişoara – CSU CNOT Braşov; HC Sibiu – Academia de Handbal Minaur Baia Mare; CSM Oradea – Universitatea Craiova. CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, CS Universitatea Cluj-Napoca şi CSU Politehnica Timişoara stau.