Zilele Francofoniei la Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Întreaga săptămână 20 – 24 martie a fost dedicată Francofoniei. Zilele Francofoniei au fost sărbătorite de elevii claselor bilingv-francofone, dar şi de elevi din alte clase, îndrăgostiţi de limba franceză din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare. În cadrul evenimentului, în 20 martie, s-a desfăşurat campania « Pique-nique Poétique – #Haikunoi2017 », aflată la a treia sa ediţie, acţiune organizată la nivel naţional de către Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din Bucureşti, cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Evenimentul s-a desfăşurat simultan în toată ţara şi a constat în publicarea pe site-ul evenimentului de haikuri scrise de către elevi, în limba franceză. „În acest an, am avut marea bucurie să avem alături de noi doi invitaţi speciali: fostul elev al liceului nostru, Roman Paşca, absolvent al secţiei francofone, în prezent doctorand în ştiinţele educaţiei la Universitatea Waseda, Tokyo, Japonia, lector la Universitatea de Studii Internaţionale Kanda,Centrul de studii japoneze – Tokyo, membru fondator al Asociaţiei Profesorilor de Japoneză, şi soţia sa, Masami Paşca, de curând sosiţi din Japonia, ţara haikului. Roman ne-a învăţat că un haiku e mai mult decât o poezie, e un instantaneu fotografic, e mai mult ceea ce sugerează cuvintele decât ceea ce spun. Masami a avut amabilitatea de a ne recita un haiku în limba japoneză. A urmat recitalul elevilor noştri, în limba franceză. În cadrul manifestărilor dedicate Francofoniei, am lansat numărul 20 al revistei Catedrei de Limba Franceză, «Le Voyageur francophone», peste 70 de pagini semnate de elevi şi cadre didactice din colegiu: pagina de interviu, proză, poezii, prezenţe ale elevilor la concursuri şi proiecte, divertisment, mărturii semnate de elevi şi profesori”, a declarat directorul adjunct al Colegiului Naţional Mihai Eminescu Baia Mare, responsabilul filierei francofone, Rodica Mone. De asemenea, a fost lansată şi broşura de promovare a colegiului.