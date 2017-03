Delia Ana Kovacs, locul I la Cupa Orca Sprint 2017

Sportivii Gold Stars Baia Mare au reuşit să se impună şi de această dată la Cupa Orca Spring Sprint 2017. Delia Ana Kovacs a obţinut cel mai mare punctaj al concursului la feminin, clasîndu-se pe prima treaptă a podiumului.

Cinci sportivi ai Asociaţiei Club Sportiv Gold Stars Baia Mare au participat, sîmbătă, 25 martie, la Cupa Spring Sprint Orca. Competiţia destinată înotătorilor masters, trecuţi de 25 de ani, s-a desfăşurat la piscina Worldclass din cadrul hotelului Belvedere din Cluj-Napoca. Şi în acest an cupa la feminin per concurs general a revenit băimărencei Delia Ana Kovacs, care a obţinut cel mai mare punctaj, 40 de puncte. Nici băieţii nu s-au lăsat mai prejos. Adrian Sălăjan a obţinut locul I la categoria de vîrstă 50-54 de ani, în timp ce la categoria 40-44 de ani locul II i-a revenit lui Răzvan Cristian Oros, iar locul III lui Adrian Flavius Ţura. La acest concurs, pentru prima dată a participat şi băimăreanca Doina Jarda, la categoria de vîrstă 35-39 de ani. Sportivii băimăreni speră ca în acest an să fie prezenţi la Campionatul Mondial de Nataţie, care se va desfăşura în vară în capitala Ungariei, Budapesta.