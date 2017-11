Donaţii pentru copiii săraci

Let`s Do It, România lansează un nou program destinat copiilor din comunităţile defavorizate. Împreună cu Teach for România a fost demarat proiectul „Let’s Share & Care!”, primul centru de minerit urban pentru combaterea risipei şi susţinerea educaţiei în comunităţile defavorizate. Prima etapă, desfăşurată în perioada 27 martie – 12 aprilie 2017 este de colectare a hainelor, încălţăminte, rechizite din mediul privat şi public şi de susţinere a primelor comunităţi beneficiare. Din luna aprilie, va fi lansat şi un program dedicat ONG-urilor şi grupurilor de iniţiativă active din România. „Echipa «Let`s Do It, Romania!» va plasa cutii pentru colectare în toate companiile care doresc să se alăture iniţiativei şi se va ocupa de transportul şi sortarea acestora. Prin „Let’s Share & Care!” dezvoltăm un mecanism sustenabil, în 2 paşi simpli: identificăm familiile sărace care sunt preocupate de educaţie şi le susţinem cu resurse preluate din comunităţi dezvoltate, fie că va fi vorba de haine şi încălţăminte pentru copii sau mobilier pentru şcoli. Aşadar, invităm companiile să ni se alăture. Let’s Share & Care!”, a declarat Andrei Coşuleanu, project manager „Let`s Do It, Romania!”În anul 2017, „Let’s Share & Care!” îşi propune să sprijine cu haine, încălţăminte, rechizite, jucării, peste 2000 de beneficiari.