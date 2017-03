Miros de pădure românească la ONU

Nu cred că am forţat prea mult acest titlu pentru a vă povesti ce mai face fostul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, în guvernul Cioloş, doamna Cristina Paşca Palmer. S-ar fi putut numi: o româncă dintr-un sat din zona Lăpuş la ONU. Deoarece doamna Palmer are rădăcini paterne într-un sat de la poalele Ţibleşului. De altfel, într-un interviu acordat, anul trecut, Ioanei Cozmuţa, publicat în ziarul nostru doamna, pe atunci ministru îşi aminteşte de vacanţele petrecute în Maramureş. Păstrează tradiţia din Lăpuş indiferent unde se duce, se îmbracă în port popular când împrejurările o cer. Ioana Cozmuţa, fiica regretatului nostru coleg Augustin Cozmuţa lucrează de vreo 15 ani la Centrul din Silicon Valley al Agenţiei Spaţiale Americane NASA, la un proiect care vizează integrarea orbitei Pământului în viaţa noastră de zi cu zi astfel încât generaţiile viitoare să ajungă să lucreze în spaţiul cosmic. Preocupare care, firesc, mă intimidează. Să revin la doamna fost ministru. Ce caută pădurea românească la ONU? După încheierea mandatului – se spune cu rezultate spectaculoase şi cu ieşire din scenă cu ecouri internaţionale, a fost numită mâna dreaptă a secretarului general al ONU pe probleme de biodiversitate. Funcţia se numeşte secretar executiv al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind Diversitatea Biologică. Este cea mai înaltă poziţie ocupată vreodată de un român în cadrul ONU. Doamna Paşca-Palmer a intrat într-o competiţie aspră: 87 de candidaţi extrem de bine pregătiţi, cu experienţă, miniştri sau pe poziţii înalte în organizaţiile internaţionale. Ambiţia a jucat un rol important pentru a demonstra că o româncă poate reuşi la acest nivel. Declară într-un interviu că “prin această mică victorie să aduc un omagiu românilor de cinste şi onoare din ţară şi străinătate”. E unul din felurile în care îmi place să-mi arăt iubirea de ţară, spune fostul ministru în guvernul Cioloş. Care consideră că “a fost un guvern de oameni integri, foarte bine pregătiţi profesional şi de adevăraţi patrioţi”. Ce a făcut doamna Paşca în funcţia de ministru după părerea ei. Zice că a realizat reforme profunde în domeniul forestier. Anume: legislaţie mult mai severă, Inspectoratul Pădurii, o nouă abordare în sistemul informatic de gestiune a domeniului forestier, Gărzile Forestiere. A pornit o reformă în domeniul deşeurilor, a deblocat un sistem gripat de fraude fiscale. Apoi stoparea vânătorii de carnivore mari (urs, lup, râs) specii ocrotite de lege care a făcut mare vâlvă în presa internaţională. Era să mă opresc aici dar mi-a amintit un inginer miner că în mandatul ministrului Paşca Cristiana Palmer s-a adoptat o poziţie clară în privinţa folosirii cianurilor din mineritul auro-argintifer. Mai avem aşa ceva? Chiar închei aici cu enumerarea izbânzilor fostului ministru şi las pe cei din domeniu să-i confrunte spusele cu realitatea. Plec şi eu de la prezumţia de nevinovăţie şi am lansat în for public câteva dintre succesele asumate de ministru. Durerea ce mă doare – ca să zic aşa – este soarta pădurilor României. Şi ale Maramureşului. Pe tema aceasta voi scrie până vor creşte puieţi mari. Mă cutremură jaful cel mare, cu voie de la împărăţie ori hoţia agresivă greu de stopat. Când fostul ministru declara Ioanei Cozmuţa că a fost “consternată de tăierile de păduri şi locuri defrişate la ras” am fost mai atent cu ce se povesteşte despre doamna Paşca – Palmer. Chiar am aflat într-o declaraţie mai recentă: “ambiţia noastră a fost ca tăierile ilegale să nu mai fie posibile”. Dă, Doamne! Dacă ne luăm după mintea unor comentatori care reduc la zero activitatea guvernului Cioloş mă puteţi suspecta de un scris subiectiv. N-am făcut altceva decât să caut un reazim de încredere în lumea în care trăim. Poate m-am lăsat sedus de noua ipostază a doamnei Cristiana Paşca. Mâna dreaptă a secretarului general al ONU Antonio Guterres. A dat examen şi a reuşit. Puteţi spune că una este să fii inteligent şi ambiţios şi alta este să ocupi postul de ministru. Mie mi se pare că este o întâlnire fericită şi aşteptată. Când pun politicienii gura pe tine te fac zero. Cum este făcut guvernul Cioloş. Chiar domeniul fostului ministru este criticat. Dar şi actualul premier recunoaşte că este o mafie a lemnului. Îi las pe politicieni să-şi vândă opiniile iar eu închei cu părerea că prin doamna Paşca la ONU au ajuns şi problemele pădurii româneşti. A apelor şi mediului. Spune doamna secretar executiv: o bună performanţă a mea în această poziţie la ONU, care să fie apreciată de cele 191 de state membre, se va răsfrânge inevitabil şi în creşterea prestigiului internaţional al României. Dă, Doamne!