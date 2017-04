Daruri pentru 30 de familii sărace din Baia Mare

Postul Sfintelor Paşti este perioada din an când sufletul creştinilor se apropie mai mult de Dumnezeu. Una din căile prin care poţi fi bineplăcut lui Dumnezeu este cea a milosteniei, dăruind pentru cei care au nevoie de ajutor. Acest lucru îl ştiu toţi creştinii şi pentru mulţi din ei a devenit un obicei. Cum este şi cazul credincioşilor din parohiile localităţii Săcel din Protopopiatul Vişeu, care, sub îndrumarea preoţilor parohi, adună şi dăruiesc hrană trupească pentru persoane neajutorate sau cu mulţi copii.

Aşa s-a întâmplat şi marţi, 28 martie 2017, când preotul Ioan Zubaşcu din Parohia Săcel Iza, împreună cu câţiva credincioşi, au adus diferite alimente pentru 30 de familii din Baia Mare, selectate cu sprijinul asistenţilor sociali. Fiecare familie a primit ouă, făină, orez, zahăr, cartofi, fasole etc., în valoare de circa două milioane lei vechi. Familiile cu mulţi copii au primit şi haine. În Baia Mare, preotul şi credincioşii din Săcel au fost sprijiniţi şi îndrumaţi de consilierul eparhial al sectorului social-filantropic Pr. Dr. Bogdan Gavra şi de părintele inspector Florin Vele din cadrul aceluiaşi sector.

(a.f.)