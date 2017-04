Campioana, fără milă

• AS Independenţa Baia Mare – Olimpia Cluj-Napoca 0-11 (0-7) •

AS Independenţa Baia Mare a suferit un nou eşec în faţa campioanei după cel din sferturile de finală ale Cupei României (0-18). Acum, elevele tehnicienelor Alexandra Marian şi Florica Codrea au cedat cu scorul de 0-11 (0-7), într-un meci ce a contat pentru etapa 12 a Superligii de fotbal feminin. Din start s-a cunoscut faptul că punctele vor merge în contul campioanei, doar diferenţa de scor rămînînd o necunoscută înaintea startului partidei. Clujencele au rezolvat partida încă după prima repriză, cînd conduceau cu 0-7, iar în partea a doua oaspetele au mai înscris de patru ori. Golurile campioanei Olimpia au fost marcate de Laura Desmerean (3 – autogol), Mihaela Ciolacu (10), Alexandra Lunca (14), Cristina Carp (20, 28, 29, 37, 48, 64), Loredana Popa (47) şi Mara Anca Bâtea (65).

• AS Independenţa Baia Mare: Kriszta Haim – Alexandra Marian, Florica Codrea – cpt., Diana Pop, Alexandra Zsiga, Amalia Hohman – Ligia Muntean, Andreea Pop, Laura Desmerean, Alexandra Buftea (Diana Burde) – Ana Maria Florean. Antrenori: Alexandra Marian, Florica Codrea.

În etapa 13, AS Independenţa Baia Mare va avea un nou meci dificil, pe terenul locului secund, CFR 1933 Timişoara.

Rezultatele etapei 12: Heniu Prundu Bârgăului – CS Navobi Iaşi 1-4; AFC Fair-Play Bucureşti – CFR 1933 Timişoara 3-5; Vasas Femina Odorhei – CSŞ Târgovişte 3-0; ASA 2013 Târgu Mureş – CS Real Craiova 2-0; AS Independenţa Baia Mare – Olimpia Cluj-Napoca 0-11.

Etapa viitoare • Duminică, 9 aprilie: CS Navobi Iaşi – AFC Fair-Play Bucureşti; CFR 1933 Timişoara – AS Independenţa Baia Mare; Olimpia Cluj-Napoca – ASA 2013 Târgu Mureş; CS Real Craiova – CSŞ Târgovişte. • Joi, 13 aprilie: Heniu Prundu Bârgăului – Vasas Femina Odorhei.