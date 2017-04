Pentru fermierii care vor să cumpere terenuri, credite bancare cu garanţii de la stat

Fermierii vor putea să achiziţioneze terenuri şi să facă investiţii, cu credite bancare, de pînă la 3 milioane euro, în condiţii avantajoase, printr-o ordonanţă de urgenţă, adoptată de Guvern, a declarat, recent, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Potrivit OUG 22/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare a fermierilor, fermierii şi procesatorii vor putea lua credite bancare, cu garanţii de stat, de pînă la 80% din valoarea acestora.

Dobînda prevăzută va fi ROBOR la 6 luni, plus 2%. Potrivit datelor BNR, la 31 martie 2017, nivelul dobînzii ROBOR la 6 luni era de 1,07%, ceea ce înseamnă că dobînzile pentru fermieri vor fi de maximum 3,07% pe an, în acest sistem. De asemenea, comisionul de garantare datorat de bănci Fondului de garantare a creditelor va scădea de la 3,8% la 2%.

Se vor putea acorda 3 tipuri de credite:

• Credite pentru achiziţia de terenuri agricole pînă la atingerea unei suprafeţe de 250 ha în proprietate. Procentul de garantare este de maxim 80% din valoare creditului iar diferenţa de 20% şi dobînda aferentă se acoperă cu terenul achiziţionat din credit.

• Credite pentru asigurarea capitalului de lucru necesar fermierilor şi procesatorilor de produse agricole. Procentul de garantare este de 80% din valoarea creditului iar diferenţa de 20% şi dobînda (aferentă perioadei de creditare) se asigură de către împrumutaţi cu garanţii proprii/terţi garanţi (culturi, stocuri, efective de animale, ferme, utilaje etc.).

• Credite pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol. Procentul de garantare este de maxim 80% din valoarea creditului, pentru beneficiarii din sistemul agricol şi piscicultură.

Pentru operaţionalizarea acestor credite, Ministerul Agriculturii mai trebuie să treacă prin Guvern o hotărîre pentru aprobarea normelor de aplicare, hotărîrea pentru reducerea comisionului de garantare şi să elaboreze convenţiile pe care băncile creditoare le vor încheia cu Fondul de garantare.