În vreme ce politicienii şi sindicatele se străduiesc să prindă munca bugetarilor într-o plasă de salarizare echitabilă (ceea ce este imposibil de făcut dacă n-ai o măsură clară a muncii), o nouă idee cu caracter social apare: să fie stabilite salarii egale pentru toţi! Fie şi în forme atenuate, cei cu salarii mari trebuie să fie solidari cu cei care muncesc pentru salariul minim pe economie, căci cu o lingură mănîncă fiecare!

Actualele forme de împărţire a beneficiilor între persoanele din clasa de sus şi de jos sînt ineficiente. Românii muncesc intens, şomajul oficial a scăzut, dar salariul minim nu este suficient pentru un nivel de trai decent. Aşa că exodul de forţă de muncă spre Occidentul prosper nu va scădea, cum se aşteaptă unii, ci va creşte şi mai mulţi români vor pleca la muncă în străinătate, chiar dacă acolo primesc jumătate din salariul localnicilor (chit că produc mai mult decît băştinaşii). Măsura de creştere a salariului minim pe economie la 1.450 lei a fost iată depăşită de realitate, bugetarii cîştigă salarii cu mult mai mari (după ultimele măriri făcute ad hoc), iar cererea umflă şi preţurile. Victime sînt cei cu salarii mici, care nu mai pot decît să subziste. Zbaterea Guvernului şi a partidelor de la putere să conceapă o grilă de salarizare echitabilă pare sortită eşecului (dacă nu vor face vreo minune), deoarece mărirea salariilor bugetare are ca efect indirect scăderea nivelului de trai pentru muncitorii din privat. Pe ansamblu, se creează multe şi mărunte dezechilibre noi, între săraci şi bugetari. Dacă vrem un nivel de trai mai ridicat, hai să îi susţinem pe cei de jos! Forţînd spre cer salariile bugetare, apare o falie între cei de jos şi de mijloc şi va urma o prăbuşire dureroasă.

Salarii egale pentru toţi este o idee revoluţionară, pe care firmele o practică deja. Nu are importanţă nimic altceva decît ce munceşti şi ce calitate are munca ta. La stat, aşa ceva ar fi de neconceput, profesorii ar fi jigniţi dacă femeia de serviciu ar avea salariul lor, ofiţerul ar protesta dacă ar fi pus pe acelaşi plan cu subofiţerul, iar medicul ar face grevă dacă asistentul său l-ar concura la salariu. Raportul 1:12 între salariul minim şi maxim la stat a ajuns să ne pară normal (pe vremea lui Ceauşescu era 1:6). Ipotetic, preşedintele ţării nu ar trebui să aibă salariul de 12 ori mai mic decît preşedintele Băncii Naţionale a României, şi totuşi se pare că aşa va fi, iar logica aceasta nu poate fi continuată în jos…

Guvernul pritoceşte legea salarizării unice pentru sectorul public (nu şi pentru societăţile şi regiile de stat autonome), dar nu va împăca breslele, aşa că legea va fi obligatoriu impusă printr-o asumare. Altă soluţie nu pare să existe, dar poate că PSD ar trebui totuşi să caute altceva, pentru o mai bună consultare cu opinia publică şi un mai bun dialog social, ca un partid de stînga. Românii plecaţi nu se vor întoarce acasă prea repede, deoarece în Occident sînt şi respectaţi, avînd parte de un mediu propice pentru muncă, într-o societate care nu preţuieşte nimic mai mult decît efortul serios. În acest timp, noi ne certăm sindical pe salarii, dar nu vorbim aproape deloc despre răspundere şi despre calitatea muncii. Era nevoie de o răsturnare prin mărirea salariului minim, dar în acelaşi timp şi a ajutoarelor sociale pentru inserţie. Nu trebuie să plătim funcţii, ci rezultatele muncii!

Nu vor veni românii acasă dacă salariile nu sînt egale. Politica europeană creează aceste discrepanţe, punînd în dificultate întregul sistem social din ţările de rangul II. Aderarea României la spaţiul Schengen şi la zona euro va reglementa situaţia creşterii economice neechitabile, obţinute cu ajutorul braţelor de imigrant. Pe lîngă aceste disfuncţionalităţi europene, se adaugă cele interne, create de o politică salarială incoerentă, în care excepţiile devin reguli. Chiar dacă noua lege nu va da salarii cu dreptate, măcar va impune o normă ce pe parcurs va putea fi corectată.