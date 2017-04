Deputat Adrian Todoran: Alimentele ajunse în România nu trebuie să fie inferioare celor din occident

Cunoscând faptul că la nivelul ţării noastre s-a constituit un grup de lucru în cadrul Ministerului Agriculturii pentru verificarea unor posibile diferenţe de calitate între produsele alimentare livrate de producătorii străini în occident şi cele vândute în România, am solicitat un răspuns referitor la ce produse au fost verificate, care sunt parametrii analizaţi şi ce rezultate au fost obţinute. Corecta informare, siguranţa alimentară şi sănătatea consumatorilor români trebuie să fie o prioritate pentru autorităţile române.

Recent, la nivelul Uniunii Europene, au fost semnalate existenţa unor practici diferenţiate privind calitatea unor produse alimentare vândute de către acelaşi producător, sub aceeaşi marcă şi la acelaşi preţ, dar la o calitate superioară în Vest şi la o calitate inferioară în Est, ne demonstrează că Piaţa Unică în forma sa actuală este lipsită de etică şi împarte populaţia europeană în două clase distincte de consumatori.

Realitatea acestor afirmaţii a fost confirmată recent de către Ministerul Agriculturii din Ungaria, care în urma unor verificări a constatat existenţa unor diferenţe de calitate a produselor vândute în Ungaria, faţă de cele comercializate în Europa de Vest. Cu toate că produsele erau prezentate sub aceeaşi marcă, buletinele de analiză au arătat diferenţe majore privind substanţele active. În concret, alimentele destinate consumatorilor maghiari conţineau ingrediente de calitate mai slabă, mai puţine elemente naturale şi mai mulţi amelioratori de gust. De asemenea, s-a evidenţiat înlocuirea fructelor naturale cu arome de fructe şi coloranţi, prezenţa îndulcitorilor artificiali în loc de zahăr, cantităţi mai mari de grăsimi sau un procent proteic mai mic. Această situaţie a fost semnalată şi de către autorităţile din Slovacia şi Polonia, existând suspiciunea că întreaga regiune de est a Europei este afectată de acest tratament diferenţiat în privinţa calităţii produselor alimentare, încălcându-se astfel Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005, privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă, faţă de consumatori.

