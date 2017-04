Culegătorul de pietre

Motto: „Toate versurile mele pierdute

se vor întoarce şi mă vor salva”

(Nicolae Scheianu, Călătoria în Carte)

Apărută după două decenii de la publicarea primului volum (Haine groase şi cărţi de citit, Editura Cybela, 1996), noua carte a lui Nicolae Scheianu, intitulată Pietre din Potop (Editura Vinea, Bucureşti, 2016), este aceea a unui creator matur, stăpân pe uneltele sale. Ea adună laolaltă peste optzeci de piese – pietre preţioase decantate din aluviunile atelierului de creaţie. Universul astfel construit, cu cele două emisfere ale sale: Pietre din Potop, respectiv Sub tot felul de flamuri, constituie templul pe care-l înalţă poetul întru reconcilierea cu sine şi cu divinul. Cât despre durata îndelungată a întreprinderii, ea trădează o conştiinţă artistică aparte: cărţile mari nu se nasc în fiecare clipă, iar poezia autentică ascunde sedimentări şi limpeziri continue.

Din această perspectivă, observăm, îndeosebi în primele pagini ale cărţii, o oarecare teamă de aşezare sau, mai degrabă, dificultatea de a alege, întru zidire şi venerare, „malul cel bun al Potopului”. Întâlnim spaime şi obsesii care mână eul biografic înapoi, către dimineaţa existenţei, când, prunc fiind, aduna pietre (imperfecte, nedăltuite, adică nepângărite încă de mână de om) din albia Văii Potopului. Pârâul în marginea căruia nea­mul Scheienilor şi-a înălţat „corturi din piele de bivol/colibe pentru bătrâni” (Stăpâna turmelor), pârâul pe care-l pândeau cu rugi şi teamă când îşi umfla apele, „căci plătim un tribut/ pentru că ne-am clădit cetate/ şi am lăsat pe pământ generaţii/ de prunci să aibă cine duce/ neferi­cirea mai departe/ să fie cine să se rostogolească de bucurie/ în nisipul potopului/ să dea de veste” (De pe mal, de la ferestre). Aici le punea „la crescut”, înălţând templu Domnului şi tânjind după răspunsuri: „Le puneam ca pe ouă în cuiburi/ să se facă mari, să crească/ şi din fiecare să se ridice stânci/ şi din stânci munţi şi prăpăstii/ să crească până la cer/ şi să mă urc pe spinările lor/ mari şi lucioase/ poate aşa voi afla de ce/ sub piatra mare doarme cuminte/ puiul de piatră/ poate aşa voi înţelege văzutul şi nevăzutul/ uriaşul care mişcă totul” (Pietre la crescut).

Potopul copilăriei şi, deopotrivă, cel biblic vuiesc necontenit în sufletul poetului, scrisul convertindu-se câteodată în „porunci şi cazne”, în „scrâşnet” văduvit de adevărul şi magia Cuvântului întemeietor (Potopul de lângă leagăn). Lăcaşul spiritual de acum, construit din mesaje scrijelite pe alt fel de pietre, i se pare vulnerabil, nedătător de viaţă nouă, neînstare să creeze istorie. O atare atitudine bulversează mai toţi marii scriitori, tentaţi să-şi compare, smerit-orgolios, produsul fragil plămădit de ei cu universul etern întemeiat de Creator. „De ce se muiaseră, Doamne/ Pietrele tale tari/ De mi le-ai făcut mie cuvinte moi?/ De ce se muiase, Doamne,/ În tine eternitatea,/ De mi-ai dat mie viaţă?” – se întreba însuşi Nichita Stănescu. Iată că harul şi truda artistului mărturisesc în egală măsură şi despre binecuvântarea-blestemul condiţiei uma­ne („din vina mea/ prin crusta lor se vede nisipul/ toată măreţia lumilor de demult/ pulberea lor şi nimicul” – Pietre la crescut).

Avem de-a face, în culegerea dinainte-ne, cu o pendulare atent meşteşugită (şi îndatorată, parţial, expresionismului interbelic) de la o albie la alta, de la mit la istorie, de la o treaptă lirică la alta, asezonată cu un joc verbal care stârneşte imaginaţia, implicit competenţele de lectură ale cititorului: „În ceaţa începutului/ pe malul Potopului acolo am stat/ un bătrân nemântuit şi alungat din cetate/ […]/ căutând ceva în adâncuri/ ceva din înalturi chemând” (Pietre din Potop II).

Întoarcerea în timp trece de străfundurile sinelui, adulmecă în nisip urmele predecesorilor într-ale scrisului, împlinindu-se abia în nemărginirea începutului: când fiinţa umană, „fir de praf din pustie”, „fir de praf din pulberea stelelor”, e mai aproape de zei şi încă nu cunoaşte vina ori căinţa (Malul cel bun al Potopului). Alteori, sondarea arheologică în lăuntrul eului, al literaturii şi al universului se dovedeşte neînstare să îmblânzească angoasa. Căci curgerea e ireversibilă, iar „vremurile atârnă gata sortite”: „nu e/ cărare-napoi, ci doar înainte, o cărăruie/ care se pierde/ ca vântul în ierburi,/ ca apa printre pietre/ şi nu e” (În voia Potopului).

Ca să întâmpine noua epocă, şi poezia are nevoie de primenire, de spălare ritualică în apele Potopului, spre a se elibera de tot ce-o învecheşte, de „păcatele” inerente, pângăritoare de artă autentică. Se pregăteşte în felul acesta şi a doua secţiune a volumului, mai îmbibată de recuzita vremurilor actuale, dar fără să părăsească definitiv unda nostalgică: „În toată fiinţa mea/ se întorceau dintr-o îndepărtată călătorie/ lu­mini de la zidirea lumii/ şi o emoţie catifelată/ mi-a destupat izvoarele” – Ce teritorii, ce personaje). Motivul vanitas vanitatum se scaldă şi acum în apele poemului, însă conotaţiile sunt altele, artistul conştientizând că mesajele (gândurile, zvârcolirile, visele) nu-i mai sunt adăpostite/ păzite în cuiburile vechilor pietre: „Şi scriem pe aer şi rostim/ cuvinte elevate şi înţelepciuni/ şi-odată rostite cad în iarbă şi/ pleavă şi neghină se fac”… – Şansa, lui Ion Mureşan).

Ajuns la vârsta maturităţii, implicit creatoare, hămesit de atâtea cărări străbătute – sau doar imaginate („tu eşti cel care s-a întors de pe drumuri/ pe care n-a umblat niciodată?” – Sosirea acasă) -, poetul, la fel de singur şi acum, se resemnează cu „funcţionarea” (nu vieţuirea!) monotonă şi repetitivă în târgul de provincie, lăsându-se mistuit de pactul cu marginea. Şi de astă dată, malul ales nu e cel bun şi nici nu promite repere autentice, care să-i aducă împlinirea („un sens încearcă zadarnic să se nască”).

Osânda limitei, regretul neaşezării în spaţii mai prielnice creaţiei artistice, cum sunt (poate) acelea unde şi-au construit destinul şi câţiva colegi din studenţia băimăreană, precum Ioan (Es.) Pop ori Ciprian Chirvasiu („Am locuit toată viaţa aici, departe de insulele/ la care am visat departe de/ metropolele luminoase în care/ mi-ar fi plăcut şi în care aş fi dorit/ să trăiesc în tinereţe” – Un om şi el, undeva), traversează o bună parte din poeziile acestei secţiuni: Margini, Peisaj într-un oraş din Est, Din milă şi din plictis, Provincie cu lăutari, Gară la scară etc. Odată iluziile risipite, existenţa devine mai vizibil încorsetată de hotare. „Hotărâtă”. „Iar noi de aici – scrie Nicolae Scheianu – cetim/ împrejurările şi lumea/ la marginea de unde începe/ o altă margine/ care sfârşeşte în cealaltă margine/ […]/ prea bine, cititorule, să fii mereu în marginea ta fericit” (Margini).

În teatrul adesea absurd al existenţei, poetul, „biet personaj”, se simte respins de cetate (O altă iluminare), dar mai ales strivit de faptele din culisele discursului: „Ţara mea mă iubeşte-ntr-atât/ că mă-nghite de tot” (Poem de ţară). Prezentul „imbecil”, viitorul „cretin şi steril” îi refuză mântuirea, zborul, obligându-l să asiste, între neputinţă şi revoltă, la îmbătrânirea/ alterarea a tot ceea ce îl înconjoară (Un rege cretan). Frumuseţea însăşi „abia de ajunge până-n zori” (Unde erai).

Dimensiunea elegiacă a versurilor e estompată pe alocuri de elemente aparţinând arsenalului postmodern. Împrumutând dezinvolt personaje, sintagme, nume de autori, titluri, teme şi motive din varii literaturi [„şeherezada”, Ramses, Cântarea Cântărilor, Yorick, „mânia ce-aprinse călcâiul lui Ahile”, „pe sub salcâmi/ (când buciumul sună cu jale)], apelând la cuvinte şi expresii din alte limbi („milaia maia”, „ni le mal, ni le bien”, „unum este necessarum”), dialogând, ludic-serios, cu autori din alte epoci („domnul apollinaire”, Creangă) sau exploatând ironia („pe-atunci eram cu toţii foarte patriotici”) şi autoironia („Au trecut deja patru luni/ de când nu/ mi-a mai venit inspiraţia/ să vezi tu/ ce monstrişor o să iasă”), Nicolae Scheianu relativizează griul existenţial, aduce în contemporaneitate fapte de cultură, împrospătându-le şi, deopotrivă, se autosituează, cu pecetea personală, în devenirea literaturii lumii. De fapt, altoieşte coordonatele dintotdeauna ale acesteia.

Toate încap în casa scriitorului, îi influenţează aventura de a fi („am lăsat totul pentru nişte vrafuri de cărţi”) şi modul de a crea.

Îl fac să fie ceea ce este.

Sunt „pietre” care depun mărturie, care duc mai departe povestea culegătorului şi a condiţiei umane, căutând alte rosturi, alte întemeieri.

Delia Muntean