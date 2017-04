Delegaţie din Botiza, invitată în oraşul Grasse, Franţa

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Florilor, Consiliul Oraşelor şi Regiunilor de Dunăre (Council of Danube Cities and Regions) a invitat o delegaţie din comuna Botiza, Maramureş, la reuniunea “Europa – Plante în oraş”, eveniment care a avut loc în intervalul 30 martie – 2 aprilie 2017, la Grasse, regiunea Provence Alpes Cote d’Azur.

În invitaţia transmisă în atenţia primarului Florea Poienar, de secretarul general al Council of Danube Cities and Regions, Eric Bartha, edilul din Botiza a fost numit liderul organizaţiei din România prezent la această manifestare ştiinţifică şi culturală. Din delegaţia formată din 34 de persoane, care a pornit din Botiza în 29 martie 2017, alături de primarul comunităţii, Florea Poienar, s-au aflat şi reprezentanţii Ansamblului Căminului Cultural “Ruguţu”, care au asigurat manifestările culturale împreună cu solista de muzică populară Măriuca Trifoi. Aceştia au prezentat tradiţia şi portul popular maramureşean, cântecele şi ţinutele populare fiind extrem de apreciate de gazdele franceze. Partea spirituală a vizitei în Franţa a fost asigurată de preotul Sorin Ferenţ, în timp ce punerea în evidenţă a aspectului culinar a revenit Iuliei Corău, care a oferit mâncăruri tradiţionale româneşti. Potrivit informaţiilor oferite de primarul comunei Botiza, Florea Poienar, Ansamblul “Ruguţu” a prezentat un program folcloric la un castel al Reginei Victoria, aflat în localitatea Grasse. “Îi mulţumim primarului Jerome Viaud pentru amabilitatea cu care a primit delegaţia din Botiza şi, în urma discuţiei avute, sper să construim un parteneriat de durată între comuna Botiza şi localitatea Grasse. I-am transmis domnului primar că suntem onoraţi să ne aflăm în oraşul mondial al parfumurilor şi am precizat faptul că există o legătură între Grasse şi Botiza. Astfel, locuitorii de aici folosesc florile pentru a crea parfumuri, iar botizenii folosesc florile la vopsitul lânei şi pentru a face covoare vegetale. În zilele pe care le-am petrecut în acest frumos oraş al Franţei, am vizitat şi câteva fabrici de parfum, dar şi locuri cu destinaţie turistică. Nu în ultimul rând, aş dori să mulţumesc secretarului general al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor de Dunăre, Eric Bartha, care a invitat la acest eveniment întreaga delegaţie din comuna noastră. După această experienţă în Franţa, am revenit în Botiza în 4 aprilie, cu amintiri minunate şi impresii extraordinare”, a declarat primarul comunei Botiza, Florea Poienar.