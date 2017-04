Date din satelit, zi de zi

Printr-un proiect finanţat de Agenţia Spaţială Europeană, oamenii de afaceri din Baia Mare au avut ocazia, în 6 aprilie, să afle despre oportunităţile oferite de datele obţinute prin satelit, la conferinţa pe această temă de la Facultatea de Inginerie. Tema a adunat puţini participanţi interesaţi.

• Prof. univ. dr. ing. Nicolae Ungureanu, decanul Facultăţii de Inginerie, a spus: „Studenţii noştri pot să vadă domenii concrete de lucru. Ingineria este «vinovată» în mare măsură pentru schimbările climatice, emisiile de gaze, ca atare avem răspunderea să limităm aceste schimbări şi să încercăm să creăm o lume mai bună”.

• Sorin Pop, manager de proiect în cadrul Indeco Soft, a arătat: „Scopul conferinţei şi al proiectului este să familiarizăm mediul business şi mediul academic din Baia Mare cu oportunităţile pe care datele de la Agenţia Spaţială Europeană le aduce pentru dezvoltarea lor, atât ca şi cercetători, cât şi ca afaceri. În primul rând, Agenţia Spaţială Europeană are un program prin care pune la dispoziţia noastră, gratuit, toate datele pe care le obţine din satelit. Putem dezvolta diferite aplicaţii: de la una simplă, care îţi spune momentul ideal pentru recoltarea strugurilor, până la o aplicaţie care îţi spune că aerul din zona ta e mult prea poluat sau îţi recomandă trasee alternative pentru sănătatea ta, în funcţie de condiţia ta medicală”.

• La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţii Asociaţiei Române pentru Industrie Electronică şi Softuri, filiala Transilvania, care încearcă să-i obişnuiască pe cei din companiile IT să acceseze proiecte finanţate de Agenţia Spaţială Europeană, „pe diverse verticale, în principal pe zona de observaţie a pământului, folosind date din satelit şi date din senzorii instalaţi la nivel de pământ, aer şi apă. Noi încercăm să le oferim toate informaţiile despre aceste programe de finanţare şi totodată să reprezentăm zona IT din România”, a spus Bianca Muntean, director executiv ARIES Transilvania.

• Alexandra Puşcaş, reprezentanta WWF România, a precizat: „Suntem o asociaţie internaţională care lucrează pentru conservarea naturii, dar căutăm şi soluţii inovative pentru protecţia naturii, a comunităţilor locale. Dacă vom continua în trendul actual, s-ar putea să ajungem să nu avem resurse suficiente care să ofere o calitate bună vieţii generaţiilor viitoare. Trebuie să luăm atitudine fiecare dintre noi, dar şi în parteneriate, iar cei de la nivel înalt trebuie să acţioneze prin legislaţie. Următorii ani vor aduce o criză a apei, chiar dacă noi, aici, în România nu avem probleme atât de mari. Trebuie să gândim în complexitatea naturii şi a serviciilor oferite de natură. Dacă folosim la maxim un serviciu, acesta are impact asupra integrităţii planetei”. (c.t.)