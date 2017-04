Formare pentru experţii judiciari

Membri ai Corpului experţilor Tehnici Maramureş, preşedintele Tribunalului Maramureş, dar şi cadre universitare de la Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Baia Mare au fost invitaţi să participe la un simpozion menit să aducă în prim-plan actuala legislaţie, adaptată la cerinţele europene. Activitatea a fost organizată în urma unui parteneriat încheiat în urmă cu un an între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi Corpul Experţilor Tehnici din România. Este cel de-al treilea eveniment organizat în cadrul protocolului, însă e prima întâlnire care se desfăşoară în Baia Mare, primele două acţiuni având loc în Arad.

„Facultatea de Ştiinţe Juridice a organizat, în Baia Mare, simpozionul intitulat «Expertiza tehnică în actualul context european», cu participarea Corpului experţilor Tehnici din Bucureşti. În noile condiţii legislative, toate cursurile de formare profesională se organizează în primul rând de instituţiile de învăţământ superior. Împreună cu Corpul Experţilor Tehnici am pus la punct un plan de colaborare: realizarea unor cursuri de formare profesională continuă atât pentru experţii tehnici judiciari, cât şi pentru cei extrajudiciari”, a declarat conf univ. dr. Daniel Berlingher, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice. La eveniment a fost prezentă preşedinta Corpului Experţilor Tehnici din România, Ana Maria Grămescu. „Asociaţia noastră, care are 25 de ani vechime, a creat un parteneriat, în urmă cu aproape un an, cu Universitatea Vasile Goldiş din Arad, care are ca scop creşterea calităţii de expertiză tehnică în România şi alinierea la exigenţele UE în acest segment de activitate. Prezenţa mediului academic, prezenţa institutelor de cercetare din România este absolut necesară pentru atingerea acestor deziderate. Este o activitate de informare pe care asociaţia noastră o face de 25 de ani. În ultimul an, noi am înfiinţat un institut naţional de pregătire continuă a experţilor tehnici, membri ai asociaţiei. Cu ajutorul universităţilor, a institutelor de cercetare aducem excelenţa în pregătirea continuă”, a punctat prof. univ. dr. în cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, preşedintele Corpului Experţilor Tehnici din România, Ana Maria Grămescu. Alături de aceasta a fost prezent şi Zoran Teodor, membru al Biroului Executiv al Corpului Experţilor Tehnici din România, preşedintele comisiei tehnice de arhitectură şi urbanism în cadrul asociaţiei. (c.t.)