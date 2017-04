Premiile FESTIVALULUI DE TEATRU

Săptămâna trecută, preţ de 3 zile s-a desfăşurat la Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei cea de-a II-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru elevii din învăţământul liceal, organizat de Centrul Cultural din localitate.

Dacă festivalul de anul trecut a debutat timid, atunci putem spune că această ediţie a reunit câteva trupe de teatru neaşteptat de bune. Asta graţie nu doar organizatorilor sau elevilor actori talentaţi, dar mai ales dascălilor care au pus umărul şi chiar au jucat alături de tineri pe scena Sălii de spectacole de la Palat, cu scaune rânduite pentru cel puţin 200 de spectatori. O sală încălzită din această iarnă şi prin intermediul a două aeroterme performante, sobele de teracotă fierbinţi dovedindu-se că nu fac faţă la geruri de minus 15 grade C, câte s-au înregistrat la Sighet, vreo 40 de zile din perioada decembrie – februarie. Managerul Centrului Cultural, Spiridon Pralea constata: ”Pentru acest reuşit festival apreciat de spectatori, elevi şi profesori de la cele 6 licee angrenate în acest eveniment cultural meritul incontestabil îl are iniţiatorul (prof. dr.) Ioan Dorel Todea. În ultimii 3 ani, de când a venit la noi, el a revigorat cenaclul literar şi a pus pe picioare o trupă de teatru formată din actori amatori, elevi şi tineri de diverse profesii. A pus în scenă vreo 6 piese cu distribuţii diferite. Trupa a prezentat zeci de spectacole la Sighet. A fost şi la Viena, urmând să facă un mini-turneu la Cernăuţi, la invitaţia Consulatului General al României, unde vom prezenta o piesă a lui Caragiale şi una a dramaturgului sighetean Ludowig Brukştain. Dorel s-a ocupat şi de decorurile realizate de firma Arcer, dar şi de superbele costume confecţionate de Casa de Modă Vassilev. A pus şi pune suflet în tot ceea ce face, este vioi şi activ în ciuda datelor din buletin. Unde mai pui că Todea joacă bine şi pe scenă, aşa cum a făcut şi acum 50 de ani, când era licean şi frecventa trupa Teatrului Popular a Casei de Cultură Orăşeneşti, pe atunci. Adică Sighetul are tradiţie în mişcarea teatrală de amatori, dovedind recent că actorii noştri pot juca foarte bine şi alături de profesionişti. Aşa cum a fost luna trecută, când sighetenii au jucat de la egal la egal ”O noapte furtunoasă” împreună cu cunoscutul actor de teatru şi film Adrian Păduraru. În cadrul festivalului, actorii sigheteni (parte din ei elevi la Colegiul ”Dragoş Vodă” sau Liceul Pedagogic) au prezentat în premieră spectacolul Ofelia, o adaptare teatrală a lui Dorel Todea, după piesa Hamlet.”

Al doilea spectacol Ofelia a fost jucat vineri, după festivitatea de premiere: Premiul pentru cele mai bun spectacol Locul I: Liceul Pedagogic Regele Ferdinand cu „Pinochio” de Joel Pommera; Locul II: Liceul Pedagogic „TARAS SEVCENKO” cu „Peţitul pe Ctoncharovka”, de H. Kvitka Osnovianenko; Locul III: Liceul Tehnologic Forestier cu „Adolescentul” de Horia Lovinescu. Premiul pentru regie Locul I: prof. Gelu Marian, Locul II: prof. Emilia Codrea, Locul III: prof. Sarkadi Csiszar Erika. Pentru interpretarea unui rol principal feminin, Locul I: Denisa Ioana Vraja (Ofelia) şi Oxana Ferţadi, Locul II: Denisa Botizan şi Lenuţa Peter, Locul III: rolul lui Matei Corvin de la Liceul Teoretic LEOWEY KLARA. Pentru interpretarea unui rol principal masculin, Locul I: Mihai Petreţchi (Hamlet şi Pinochio), Lo­cul II: Vasile Moldovan, Locul III: Andrei Teleptean. Pentru interpretarea unui rol secundar, Locul I: Adela Neag (Regina), Emilia Codrea şi Marian Ferţadi, Locul II: Povestitorul de la Liceul Teoretic LEOWEY KLARA şi Alexandru Kolcsey, Locul III: Denisa Fetico şi Daniel Pop. Diplomă specială: ILEANA VASSILIEV, pentru costume. Preşedintele juriului a fost Ileana Nemeş-Pop.