Pescuitul, un hobby tot mai căutat

Dacă în urmă cu 20 de ani, spre exemplu, la pescuit mergeau de obicei pescarii înrăiţi, în ziua de azi, tot mai mulţi au ca pasiune pescuitul şi nu neapărat în sensul de a prinde peşte, ci mai degrabă ca motiv de a ieşi în aer liber, pentru relaxare.

Astfel, au devenit pescari şi cei care nu îşi închipuiau că vor avea o asemenea pasiune, doar de dragul de a evada din oraşul de „betoane”. Acest lucru se poate observa pe bălţile de pescuit, amenajate în judeţ. Dacă unii au abonament şi vin la baltă tot timpul săptămânii, alţii ajung doar în week-end, după cum ne-a explicat Marin Mureşan, administratorul unei bălţii de pescuit: „Eu mă ocup de administrarea bălţii de la Săcălăşeni. Ea aparţine de AJVPS Maramureş. Balta are peşte, are pescari, s-au făcut repopulări, săptămâna trecută ultima dată, când s-au adus caraşi, crapi. De asemenea, în iarnă s-a introdus plătică, amur… În total avem sute de kilograme. Majoritatea pescarilor care vin la noi sunt din Baia Mare, Baia Sprie, Sighet şi vin pentru relaxare în primul rând. La sfârşit de săptămână, sâmbătă, duminică, e mai multă lume, de obicei. Pescarii pot să-şi procure bon de zi sau abonamente. Bonul de zi costă 30 de lei. Dacă vor să ducă acasă din ce prind, vor plăti: 12 lei kilogramul de crap şi 6,5 lei/kg carasul. Crapul pe care vor să-l păstreze trebuie să aibă între 1 şi 3 kg, iar carasul, la dimensiune. Abonamentul se poate face la filială pe un an de zile şi costă 300 de lei. Peştii, la fel, contra cost şi pentru cei cu abonament. Numărul pescarilor faţă de acum zece ani, spre exemplu, a crescut puţin. Dar o mare parte din ei vin pentru relaxare, în primul rând, să iasă la aer curat şi linişte şi nu neapărat pentru a prinde peşte. Avem şi pescari profesionişti, care practică pescuitul pentru a prinde peşte, lucru important pentru ei”.

Mulţi vin la baltă pentru a ieşi la aer curat

Am întâlnit pe baltă pescari, deşi era o zi în mijlocul săptămânii. Aceştia ne-au explicat motivul pentru care merg la pescuit: „Vin de câte ori îmi permite timpul. Sunt pensionar, aşa că timp am destul… Mi-am făcut abonament pe un an de zile, deci pot veni când vreau la baltă. De asemenea, pot prinde peştele şi să-i dau drumul, sau să-l păstrez şi atunci plătesc la kilogram. Dar eu mai mult pescuiesc de relaxare. Balta are peşte, însă depinde şi de vremea de afară, dacă prinzi sau nu. Sunt din Baia Mare, dar vin de două, trei ori pe săptămână. Nu vin pentru a prinde peşte, cât vin pentru relaxare. Mă însoţeşte şi soţia, care nu este pescar, însă îmi ţine companie. Ea se ocupă cu pregătirea me­sei de obicei, dar mă ajută şi cu minciogul”, ne-a explicat Ioan Cadar, pescar. „Vin la baltă ori de câte ori îmi permite timpul. Nu sunt pescar profesionist. Practic acest sport, ca să spun aşa, mai mult din dorinţa de a avea un motiv să ies în natură, la aer curat, cu prietena. Dacă prind şi un peşte, atunci satisfacţia e mai mare”, ne-a spus un alt pescar de pe baltă. „Practic pescuitul mai mult de plăcere. Plăcerea de a fi în natură şi nu pentru a mânca peşte neapărat. Nici nu prea îmi place peştele la masă, deci îl mănânc rar, dar satisfacţia unui dril merită tot efortul”, a destăinuit Bogdan Pocol, un alt pescar.