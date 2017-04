Teatrul cu ecou la Sighet

Săptămâna trecută, s-a desfăşurat la Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei cea de-a II-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru elevii din învăţământul liceal, organizat de Centrul Cultural din localitate.

Festivalul a scos la iveală câteva trupe de teatru neaşteptat de bune. Din cele 7 licee, cel particular nu s-a văzut, iar cei de la Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” au jucat în premiera Ofelia, adaptare după piesa „Hamlet, prinţ al Danemarcei” de William Shakespeare. Spectacolul a fost prezentat de Secţia de Teatru a Centrului Cultural Sighetu Marmaţiei, în interpretarea unui grup de tineri actori şi veteranului Ioan Dorel Todea, căruia îi aparţin adaptarea textului, scenografia, ilustraţia muzicală, efectele de lumini şi regia artistică.

„Păstrând proporţiile unei comparaţii şi rămânând în limitele modestiei, vreau să spun că am luat exemplul marelui regizor Franco Zeffirelli care în 1968 a realizat filmul Ro­meo and Juliet, optând pentru actori tineri şi fără experienţă. În OFELIA, actorii sunt (aproximativ) de vârsta personajelor din piesă. Aşa că talentul nativ al tinerilor, distribuirea pe rol mănuşă şi mizanscena au fost cheia unei reuşite. Sinceritatea trăirii lor, ima­ginaţia, dăruirea, la care s-au adăugat costumele excepţionale, confecţionate de creatorul de modă Ileana Vassiliev, celelate efecte, muzica, luminile, au dus la realizarea unui spectacol unic în oraşul nostru. Aşteptăm ca la următoarele reprezentaţii să fie în sală cât mai mulţi sigheteni”- a conchis Ioan Dorel Todea, iniţiatorul festivalului, regizor şi actor la a doua tinereţe.

Editorul Ion Mariş, membru al juriului a completat: ” Desfăşurat, lansat şi susţinut de Centrul Cultural Sighet, cu implicarea completă a profesorului – actor – regizor Dorel Todea, Festivalul de Teatru pentru Elevi a adus în luminile rampei cinci trupe de teatru de la liceele din Sighet. Este un succes în primul rând perpetuarea ideii de teatru la Sighet, gândindu-ne că de-a lungul timpului aici s-a jucat teatru, dar şi re-amorsarea gustului pentru aceasta artă care înseamnă comunicare şi educaţie… altfel. Făcând ab­stracţie de publicul părtinitor format din elevii de la liceele ce aveau reprezentanţi în competiţie, am observat tineri acaparaţi de mesajul scenic, încântaţi de jocul tinerilor – mulţi dintre ei debutanţi într-ale actoriei – şi implicaţi emoţional. N-au fost foarte mulţi cei care au trăit informal jocul actorilor, dar e un extraordinar început. Faptul că liceele tehnologice Marmaţia şi Forestier, fără tradiţie, au abordat teatrul şi au avut elevi – actori este un pas MARE spre o părticică de cultură. Per ansamblu, remarc jocul elevilor Mihai Petreţchi, Denisa Botizan, Lenuţa Peter, al profesorilor Oxana Senkiv – Ferţadi, Emilia Codrea, Marian Ferţadi dar şi al celorlalţi tineri şi profesori prezenţi pe scenă din pură dragoste pentru… jocul – teatru sau teatrul – joc. Din păcate nu am văzut Ofelia.”

În fotografie, stop-cadru din piesa „Peţitul pe Ctoncharovka”, de H.Kvitka Osnovianenko, prezentată de: Liceul Pedagogic „TA­RAS SEVCENKO”, clasat pe locul II.