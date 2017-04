Magazinul Profi din Ferneziu va dispărea, urmând a fi construit altul mai mic

Telenovela magazinului Profi din cartierul Ferneziu, despre care autorităţile locale spun că a fost construit fără autorizaţie, continuă. Astfel, acesta ar trebui demolat, fiind construit ilegal. Totuşi, elementul de noutate este faptul că proprietarii hipermarketului ar fi dispuşi să îşi dezmembreze singuri clădirea, pe cheltuiala proprie, pentru a o muta altundeva în ţară, aici urmând a construi alt magazin mai mic, dar care să respecte toate normativele de urbanism.

Primarul a fost înştiinţat despre acest aspect de către arhitectul care a proiectat magazinul cu pricina: „Urmează să vină la mine colegii din cadrul direcţiei Poliţia Locală, Biroul Disciplinar Construcţii, cei care emit acest document de demolare, să-l verific după care să-l semnez. Ca şi caracter de noutate, vreau să vă spun că a fost în instituţia noastră domnul arhitect al acestui hipermarket Profi şi din discuţiile avute cu conducerea magazinului consideră că aceştia ar fi dispuşi să îşi desfiinţeze magazinul pe cheltuiala dumnealor, să-l mute în altă parte în ţară şi să refacă un magazin, tot pe acel amplasament, la suprafaţa de 200 de metri pătraţi, adică la o scară mult mai mică, ce se încadrează în indicatorii urbanistici şi respectă regulamentul de Urbanism. N-am văzut încă în scris această hârtie, am înţeles că este pe drum. În măsura în care voi intra în posesia acestui document am să-l fac public şi am să-l prezint Consiliului Local pentru a lua de urgenţă o decizie. Dacă se va întâmpla acest lucru, fiind acolo şi un obiectiv de interes social, probabil că ar fi decent să le dăm un termen ca să se plieze pe această nouă situaţie. După avizul ISU, magazinul are în prezent suprafaţa de peste 590 de metri pătraţi, dar se pare că fizic ar fi chiar mai mult. Nu avem date precise însă, din acest punct de vedere. Aceasta ar fi o soluţie de mijloc ce ar împăca toate părţile, cred eu”, a spus Rob Marinel, viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Baia Mare.

Robert Papp