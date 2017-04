Plantările de flori continuă în Baia Mare

Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare întreprinde o serie de acţiuni de plantare de flori şi covoare florale în această perioadă. După pregătiri, încă de anul trecut, campania de înfrumuseţare cu flori a oraşului continuă. Acestea provin din serele proprii ale SPAU.

Astfel, angajaţii instituţiei se concentrează în aceste zile atât pe plantarea de flori, cât şi pe curăţarea arborilor uscaţi: „Noi am pregătit sezonul de primăvară încă din toamnă. Atunci am plantat panseluţele şi lalelele care zilele acestea ne încântă privirea cu frumuseţea lor multicoloră. În decembrie, ianuarie şi februarie am pregătit răsadurile pentru sezonul de vară. În luna mai la sfârşit se vor realiza covoarele florale. Sunt circa 28 specii de răsaduri de flori ce vor fi plantate în oraş. Am început deja luna curăţeniei şi am încheiat-o cu bine. De asemenea, am început deja să cosim. Toaletarea copacilor am făcut-o atât cât ne-a permis vremea. Am lucrat în acest sens cu două echipe, inclusiv la extragerea arborilor uscaţi din unele zone în care prezentau pericol de prăbuşire. Pe aceştia îi vom scoate în continuare de unde va mai fi necesar”, ne-a explicat Eleonora Gheţie, directorul Serviciului Public Ambient Urban (SPAU) Baia Mare.

Acţiuni de deratizare şi dezinsecţie în Baia Mare

Ambient urban a început şi lupta contra ţânţarilor, căpuşelor, sau a rozătoarelor. Astfel, campaniile de deratizare şi dezinsecţie sunt în toi: „Am început deratizarea care continuă. În prima şedinţă de consiliu va fi şi un grafic lunar aprobat după care vom lucra. La fel, am început stropirile la arbori, în Centrul vechi şi alte zone verzi. Acestea se fac atât pentru dăunătorii plantelor, cât şi pentru ţânţari. De asemenea, vizate sunt locurile de joacă pentru copii şi parcurile, unde stropim pentru căpuşe şi ţânţari. Vom începe dezinsecţia în tot oraşul, atunci când ţânţarii îşi vor face apariţia. Anul acesta ne dotăm şi cu un nou tun de ceaţă special, pentru o şi mai bună eficienţă a dezinsecţiei”, a conchis directorul SPAU, din cadrul primăriei Baia Mare.