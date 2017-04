„Hristos a Înviat” nu este un simplu salut, este o mărturisire de credinţă şi un adevăr dumnezeiesc şi sfânt

De sărbătoarea Învierii Domnului 2017, cu începere de la ora 24, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat slujba Învierii Domnului, urmată de Sfânta Liturghie solemnă la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de preoţii slujitori ai Sfântului locaş.

Sosirea Luminii Sfinte

De mai mulţi ani, preoţii şi credincioşii din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului primesc Lumina Sfântă care se coboară din cer la Mormântul Mântuitorului din Ierusalim în fiecare an în ajunul sărbătorii Învierii Domnului. De mai mulţi ani, această Lumină Sfântă este adusă la Patriarhia Română prin grija Părintelui Patriarh Daniel. Tot de atâta timp, inclusiv la aceste sfinte sărbători pascale, Sfânta Lumină a ajuns în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului prin grija şi pe cheltuiala inginerului Mircea Leţiu din Satu Mare, membru în Adunarea Eparhială a Maramureşului şi Sătmarului.

La sărbătoarea Învierii Domnului de anul acesta, la fel ca anul trecut, Sfânta Lumină nu a putut fi adusă pe Aeroportul din Baia Mare, acesta fiind închis din cauza lucrărilor care se efectuează, astfel că de pe Aeroportul din Satu Mare Sfânta Lumină a fost preluată de o delegaţie a Episcopiei, condusă de Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare. Delegaţia a sosit la Catedrala Episcopală din Baia Mare cu câteva zeci de minute înainte de ora 24, astfel că preoţii şi credincioşii au beneficiat de Sfânta Lumină şi la slujba Învierii din acest an. Delegaţiile parohiilor au luat Sfânta Lumină de la Catedrala Episcopală şi pe parcursul traseului.

Slujba Învierii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, sâmbătă, 15 aprilie 2017, cu începere de la ora 24,00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Slujba Învierii Domnului. Cu Lumina Sfântă în mâini, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, preoţi şi credincioşi au înconjurat sfântul locaş de închinare. Slujba Învierii Domnului a fost oficiată pe esplanada Catedralei, în faţa unei mulţimi de aproape 15.000 de credincioşi sosiţi pentru a urmări această Sfântă Liturghie unică din cuprinsul unui an bisericesc.

„Această noapte sfântă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, prin care Iisus Hristos ne-a trimis Lumina Sa cea Dumnezeiască, este temeiul mântuirii noastre. „Hristos a Înviat” nu este un simplu salut, este o mărturisire de credinţă şi un adevăr dumnezeiesc şi sfânt. Acest adevăr mare şi sfânt că Hristos a Înviat din morţi se întemeiază pe credinţa noastră puternică pe care am primit-o din Scripturi, am primit-o prin cuvânt, am primit-o prin predica Sfinţilor Apostoli şi am întărit-o, iată, în istorie, cu 2.000 de ani de mărturisire şi creaţie. Am întărit-o în istorie cu martiri şi mărturisitori, care şi-au dat viaţa şi şi-au vărsat şi sângele după modelul Mântuitorului. Este un adevăr puternic, plin de sens şi de conţinut.”

Preasfinţitul Părinte le-a explicat miilor de credincioşi de ce slujba Învierii Domnului se face afară şi nu înăuntrul bisericii.

„Slujba Învierii începe cu răspândirea luminii din Sfântul Altar. Cu această lumină, pe care o primim de la Altar, ieşim în exterior, în întuneric, şi mărturisim că Lumina lui Hristos luminează tuturor, că Hristos este Lumina lumii, care luminează în întuneric şi întunericul nu poate cuprinde această lumină”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie solemnă din ziua de Paşti

Duminică, 16 aprilie 2017, înainte de ora 1 din noapte, imediat după slujba Învierii Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie solemnă din ziua de Paşti, care s-a desfăşurat în interiorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare. Soborul a fost alcătuit din preoţii Catedralei, în frunte cu eclesiarhul sfântului locaş, Arhim. Dr. Casian Filip, cărora li s-a adăugat Pr. Dr. Adrian Roşca, medic la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, băimărean de origine. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de prof. dr. Cosmin Lauran. După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop a rostit un scurt cuvânt de învăţătură.

Andrei FĂRCAŞ,

redactor la revista

„Graiul Bisericii Noastre”