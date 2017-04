Teama de vaccinare

Sistemul de sănătate publică nu se mulţumeşte să-i lecuiască pe oamenii bolnavi, ci încearcă să-i protejeze şi pe cei sănătoşi de posibilele boli transmisibile. Medicii ne pot trata preventiv, putem deveni dependenţi cu toţii de sistem. Dacă betegii se duc singuri la dispensar, de acum tot poporul va lua medicamente încă de la naştere. Nu a supt pruncul din ţîţa mamei, că deja i se face primul vaccin! Nou-născutul nu înţelege de ce nenea în alb îi face rău … pentru a-i face bine. Nu vă opuneţi ca medicii să vă vaccineze copiii, dar nu renunţaţi să puneţi întrebări incomode şi să criticaţi sistemul dominat de birocraţie, nu de logică.

Confundăm interesul individual cu cel general! Oamenii nu au fost vaccinaţi milioane de ani, dar agenţii patogeni nu au reuşit să-i omoare. Sistemul susţine că mor anual 3 milioane de nevaccinaţi, deci dacă nu ne vom vaccina ar fi posibil ca omenirea să dispară cu totul din cauza bolilor epidemice. Mai degrabă se va întîmpla că ne vom vaccina din ce în ce mai mult şi vom deveni dependenţi de vaccinuri. Însă agenţii patogeni nu vor fi distruşi, ci vor lua forme rezistente, aşa că va începe o cursă a luptei om-natură, din care este clar că nu va cîştiga omenirea. Paradoxal, de dragul omului punem în pericol omenirea viitoare!

Totuşi, reacţia adversarilor vaccinării nu este fără de efect. Statul se pare că îşi va asuma răspunderea pentru tratarea reacţiilor adverse. Ministrul Sănătăţii nu spune că vaccinurile au efecte adverse şi pe termen lung. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care impune vaccinările pe plan mondial, ia decizii unilaterale, bazîndu-se pe opiniile unor specialişti, de regulă din Occident. Dar dacă aceştia greşesc?… Peste 100 de ani, îi vom dispreţui ca pe medicii care l-au tratat pe Poet cu mercur.

Vaccinurile ne protejează ca persoane de anumite boli, dar omenirea nu poate fi vaccinată în totalitate, prin urmare agenţii patogeni nu vor dispărea, ci vor apărea tulpini rezistente, precum a apărut rezistenţa la antibiotice. Este cunoscut cazul bacilului care produce tuberculoza. După ce omenirea a crezut că vom scăpa de cele mai grele boli transmisibile, iată că apar formele rezistente, parainfecţia, pentru care antibioticele cunoscute sînt ineficiente, iar cercetătorii nu reuşesc să găsească ceva şi mai puternic.

Medicii au în primul rînd interese materiale, să-şi cîştige salariul. A face un vaccin în plus înseamnă o sumă de bani în plus ca venit. Să nu ne aşteptăm ca medicul să fie Dumnezeu, diagnosticele sale nu pot fi corecte în totalitate, mai există erori, neglijenţe, necunoaştere… Medicul este un salariat al sistemului, deci nu se va implica total, ci doar atît cît să respecte protocoalele. Abuzivi prin urmare nu sînt medicii, chiar dacă ei susţin vaccinarea. Oficial, spune una, dar în particular prietenul meu medic critică vaccinarea, trebuie găsite alte metode, alte vaccinuri (naturale, ecologice), însă nu este sigur că părerile sale sînt realiste. De fapt, medicilor nu le pasă dacă îţi vaccinezi copilul ori ba, este riscul tău, legea vaccinării pe tine ar putea să te bage la închisoare pentru rele tratamente.

Statul vrea să intervină cu forţa în contra individului care refuză să-şi vaccineze copilul, ceea ce se cheamă tot nerespectarea drepturilor omului. Este greu de acceptat că nu sîntem nemuritori, dar şi mai greu că nu ştim mai nimic despre lumea microscopică, deci este normal să ne temem de vaccinurile chimizate!