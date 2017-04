Mihail Tirică, “profesorul” de muzică al Loredanei Groza

Mihail Ioan Tirică e un tânăr talentat şi care debordează de energie. Mereu este „în priză”, dornic să compună muzică, să cânte sau să se aventureze în alte acţiuni ce necesită o doză în plus de curaj şi „nebunie”, cum ar fi săritul cu parapanta. Mihail Tirică s-a născut în Baia Mare, oraş în care a absolvit Liceul de Artă, secţia chitară clasică, după ce studiase şi pian principal încă din clasa I. După terminarea studiilor liceale s-a orientat tot spre muzică. A ales un oraş oarecum în ton cu felul lui de a fi şi anume Bucureştiul. Aici a urmat Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, iar în prezent este student la master, specializarea compoziţie muzică pop, la aceeaşi universitate. A avut ocazia să participe inclusiv la selecţia naţională Eurovision. A colaborat cu artişti în vogă din ţara noastră, iar printre vedetele cu care lucrează în prezent se numără şi Loredana Groza, despre care are numai cuvinte de laudă când vine vorba despre profesionalismul său de pe scenă şi chiar din spatele cortinei.

În finala Eurovision

R: Ai avut câteva participări la Eurovision, dintre care cea mai recentă în acest an, la selecţia naţională. Cu ce artişti ai colaborat?

M.T.: În Bucureşti am avut norocul să dau peste oameni frumoşi care m-au ajutat să mă integrez, să zic aşa. printre aceştia se numără: Davin Ciente (actual producător al Innei şi al multor alţi artişti), Shift, Ami, Lariss, Eduard Santha, cu care am şi participat anul acesta la Eurovision unde am ajuns până în finală, lucru care ne-a uimit până şi pe noi, deoarece ştiam că fără „susţinere” e extrem de greu să fii băgat în seamă, eu nefiind cunoscut în industrie şi pentru asta sunt foarte recunoscător universului şi oamenilor care ne-au plăcut şi votat! Mă înclin!

Pe scenă alături de artişti consacraţi

R: Ai ajuns să colaborezi cu Loredana Groza. Mai exact despre ce e vorba?

M.T.: Pe lângă mulţi artişti şi oameni faini am avut norocul să cunosc şi o persoană extrem de frumoasă sufleteşte, de muncitoare, de perseverentă, energică şi anume Loredana. Am cunoscut-o când am fost solicitat de la conservator să predau muzică la „Atelierul de voce şi muzică”, echipă din care fac încă parte cu drag şi cu care suntem în continuă dezvoltare. Pe lângă lecţiile de chitară pe care i le-am predat lui Lori (cum i se spune aici) am avut onoarea să cânt alături de ea şi să îmi văd „eleva preferată” performând în două concerte la Sala Palatului: „Imaginarium” în 2015 şi „Sentimente” în 2016. Am muncit mult, dar a meritat. Ea este o luptătoare şi cumva ne trage şi pe noi ăştia leneşi în faţă şi aşa am repetat noi aproape două luni înainte de fiecare concert de la Sala Palatului ca să iasă ce a ieşit, adică un show greu de egalat în România. Experienţa de a cânta pe o scenă ca a Sălii Palatului, împreună cu artişti precum Mihai Mărgineanu, Gabriel Cotabiţă, Alexandro Safina, Alex Velea, Watsup, Nadir şi mulţi alţii, unui public de aproximativ 5.000 de oameni, este destul de intensă. În materie de compoziţie şi producţie muzicală am avut ocazia să lucrez şi pentru emisiunea Vocea României în 2015 lucru de care sunt destul de mândru.

R: Cu ce alţi artişti mai intenţionezi să ai legături muzicale?

M.T.: Pe viitor vreau să colaborez cu artişti, normal, dar nu vreau să mă gândesc la asta acum. Vreau să las muzica să aleagă artistul, să las timpul să îşi facă treaba, să termin studiile şi mai departe nu mă gândesc încă.

Zbor… deasupra muzicii

R: Cum te-ai adaptat la viaţa din Bucureşti?

M.T.: Viaţa la Bucureşti este foarte scumpă… şi pentru asta îi mulţumesc mamei mele şi familiei care m-a suportat financiar 4 ani de zile. Iar spun că sunt norocos şi că având legături cu oameni frumoşi şi de calitate am reuşit să mă integrez uşor şi să îmi placă capitala noastră aglomerată. Să ajung şi la evenimente mondene, la petreceri private.

R: În timpul liber ce-ţi place să faci?

M.T.: În timpul liber care nu e în weekend şi nici eu nu ştiu când e pentru că programul unui artist este destul de aglomerat, încerc să ajung cât de des pot la zbor (cu parapanta) lucru care mă destinde cel mai tare, iarna la ski, iar dacă nu e vreme bună, la tenis în sală sau tot felul de activităţi urbane…

R: Ce-ţi propui pentru viitor?

M.T.: Pe viitor vreau să pot să schimb lumea în bine… cât de puţin, dar să o fac. Să aduc un aport la societate, că până la urmă cred că asta e rolul unui muzician, să destindă atmosfera tensionată şi să expună o altă faţă a lumii… fie ea pozitivă sau contemplativă.

Personal, lucru pe care apropiaţii mei îl ştiu, vreau să ajung pe locul 1 în Bill­board cu o piesă compusă de mine şi să câştig un Grammy.