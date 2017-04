Lansare de carte: Ioan Dragoş

În a treia zi de Paşti, pe 18 aprilie 2017, la căminul cultural din Satulung, a avut loc o întâlnire a membrilor Cenaclului literar „Petre Dulfu”, la care au participat scriitori din Baia Mare, Mireşu Mare, Şomcuta Mare şi Satulung, fiind prezent şi domnul Ghiocel Buciuman din Spania. A fost o şedinţă-eveniment, a avut loc lansarea volumului de poezie „Acte adiţionale la foaia de observaţie” de Ioan Dragoş, apărut la Editura „Singur” din Târgovişte. Au fost prezente 30 de persoane, printre care: dr. Teodor Ardelean (directorul Bibliotecii „Petre Dulfu” din Baia Mare), cântăreţul de muzică populară Nicolae Sabău, poeţii Carmena Băinţan, Aurelia Oancă, Ion Bogdan, Vasile Dan Marchiş, Ioan Meteş Morar Chelinţanu, Vasile Bele, Claudia Tomescu, Alexandra Ardusădan, Vasile E. Lupşe, Ioan Ardusădan, prozatorul Valeriu Sabău, montagnardul Ionică Pop, prof. Alexandru Pop, ing. Raul Buciuman, Mihai Zmicală (director al Căminului cultural „Ioan Buciuman Spiridon”), gazda evenimentului cultural. A lipsit (motivat) vicepreşedintele cenaclului, poetul Ioan Voicu. Preşedintele Cenaclului, jurnalistul Gelu Dragoş, a prezentat volumul de poeme „Acte adiţionale la foaia de observaţie”, iar autorul Ioan Dragoş (proaspăt membru al Uniunii Scriitorilor din România) a recitat din creaţia proprie, alături de ceilalţi participanţi, în cadrul „Orei de lectură”. A fost o întâlnire pe placul celor prezenţi, iubitori ai frumosului. Finalul i-a aparţinut cunoscutului solist Nicolae Sabău, cu o priceasnă, şi directorului dr. Teodor Ardelean, care a concluzionat: „Cum să nu vin eu la prietenul şi autenticul poet Ioan Dragoş?! În plus de asta, cu toate că am rudenii dragi acasă, am avut datoria morală să vin la Satulung, fiindcă sunt cetăţean de onoare al acestei minunate comune, iar cenaclul de aici se numeşte „Petre Dulfu” şi l-am iubit încă de la înfiinţare”.

A consemnat, Cristian LAURENŢIU