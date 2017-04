Vedete în Maramureş

Maramureşul a adunat numeroşi turişti de sărbătorile pascale. Fie că a fost vorba despre români din diferite colţuri ale ţării sau de turişti veniţi din străinătate, toţi au dorit să se bucure de peisajul mirific al judeţului, dar şi de bucatele tradiţionale care te cuceresc de la prima degustare. printre vedetele tv care au ales să îşi petreacă sărbătorile de Paşti în Maramureş s-a numărat Cătălin Scărlătescu, jurat al emisiunii „Chefi la cuţite”.

„Pe durata şederii, Cătălin Scărlătescu a făcut un popas la păstrăvăria de la Mara, unde, până să-i vină comanda la masă, n-a ezitat să se pozeze cu un clop de moroşan pe cap, iar mai apoi s-a îndreptat spre Bârsana. Avându-l ca ghid chiar pe primarul comunei, Cătălin Scărlătescu a fost impresionat de mănăstirea de măicuţe de la Bârsana, de unde a şi postat un scurt video, dar şi de bucate. Cheful le-a făcut poftă fanilor săi cu plăcinta cosaşului, iar mai apoi le-a încercat curiozitatea. Cătălin Scărlătescu nu este pentru prima dată în Maramureş, unde a apreciat ospitalitatea localnicilor, dar şi gustul preparatelor”, după cum scrie turismmaramures.ro. Cătălin Scărlătescu a fost musafir al unei alte vedete tv, Nicolai Tand, pe care l-a vizitat la Rozavlea. Cu această ocazie, cei doi şi-au exersat talentul cu o mâncare la ceaun. De altfel, Nicolae Tand mărturiseşte că nimic nu îl relaxează mai mult decât vizita în localitatea natală, motiv pentru care a ales şi de această dată ca de sărbători să fie împreună cu familia din Maramureş. „Când sunt obosit, stresat, când am perioade super aglomerate, nimic nu mă relaxează mai tare decât o vizită în satul meu natal, Rozavlea. Acolo e locul în care îmi încarc cel mai repede bateriile, locul care îmi reaminteşte de lucrurile care sunt cu adevărat importante în viaţă, locul care îmi umple sufletul de linişte. Eu am un fel de terapie de câte ori ajung acolo. Îmi place să stau la poveşti cu oamenii mei, cu bătrânii şi cu vecinii, cu neamurile, cu oamenii din sat. Viaţa la ţară are un ritm şi nişte valori pe care noi, prea ocupaţi şi prea agitaţi, le uităm”, spune Nicolai Tand.