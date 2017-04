30 de ani de legumicultură

Gheorghe Vinţ din satul Ciocotiş, comuna Cerneşti, munceşte acum la plantarea răsadurilor de legume într-un solar. De mic copil, se ocupă de legumicultură şi floricultură, cu eforturile şi sacrificiile presupune de aceste munci. Lumea zice că el este cel mai bun fermier în aceste domenii din toată zona. “Cu soţia Irina, avem 58 de ari de teren pe care-l fertilizăm mai ales cu gunoi de grajd. Acolo am amenajat 7 solarii de 40×9 m şi 3 solarii de 20×9 m. Într-un spaţiu întunecat, am amenajat o ciupercărie. Deja am palantat cartofi pe 40 de ari. În solarii cultivăm castraveţi, roşii, ceapă, usturoi, vinete, spanac, pătrunjel, mărar, ardei, varză, zambile, lalele, muşcate, pe care le valorificăm în pieţe, dar vindem şi de acasă. Sînt plante fertilizate bio.