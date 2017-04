Vasile CUCEU – 65

Economistul Vasile Cuceu a împlinit 65 de ani. Domnia sa a fost mai bine de un sfert de veac contabil-şef la primul cotidian judeţean, Graiul Maramureşului. Scriem că a fost, întrucât sâmbătă a sărbătorit nu doar ziua de naştere, ci şi ieşirea la pensie, după 4 decenii de activitate, din care 27 de ani la cotidianul pe care l-a iubit şi slujit cu pricepere, alături de redactorii şefi şi colegiile de redacţie alese din doi în doi ani. Aşa cum menţiona şi actualul redactor-şef Nicolae Goja, dar şi fostul redactor şef Gheorghe Pârja, Vasile Cuceu nu este stăpân doar pe cifre, ci şi pe toate legile noi şi multe, care tot apăreau şi se schimbau mereu. Astfel, prin tenacitate şi respectul Legii, prin buna colaborare şi înţelegere cu contabilii şi colegii ziarişti (unii răi de gură), Vasile Cuceu a reuşit să poarte Graiul fără sincope până astăzi, Graiul rămânând în continuare un ziar sobru şi apreciat de cititori.

Sigur că meritul este al tuturor, ziarul fiind o operă colectivă. De la şofer la preşedintele Consiliului de Administraţie, de la contabili, secretară la redactori, tehnoredactori, corectori şi până la compartimentul Publicitate – difuzare vorbesc toţi pe-un singur GRAI.

Pe lângă bucatele alese de la cochetul restaurant Melody din Baia Mare şi muzica de diverse genuri, Vasile şi distinsa sa soţie Veronica au ţinut să ne servească o ţuică bătrână în adevăratul sens al cuvântului. Făcută de părinţii lor, horinca s-a maturizat timp de 28 de ani în butoi de stejar. Super ţuică, aşa cum a fost şi vinul roşu făcut de familia Cuceu, din strugurii din curtea casei.

Surpriza zilei a fost vizionarea unui filmuleţ video, tras de Veronica Cuceu, în urmă cu fix 25 de ani, când soţul ei Vasile împlinea 40 de ani. Cheful de atunci a avut loc într-o sală din fosta redacţie de la Tipografia Maramureş. În film, i-am văzut nu doar pe tânărul Vasile Cuceu, pe 4 din actualii colegi, pe 9 dintre colegii acum pensionari, dar şi pe colegii şi prietenii care au trecut la cele veşnice, lăsând în urmă plăcute amintiri: Augustin Cozmuţa, Vasile Radu Ghenceanu, Mihai Mureşan, Mihai Topan, Nuţi Pop, Gheorghe Peter.

Întorşi la masa festivă de sâmbătă, am observat că într-o parte era gaşca tinerilor (din care făceam şi eu parte, până acum ceva ani) şi în cealaltă restul, cu sau fără fire albe, unde eram şi eu. Şi mi-am amintit că în urmă cu 4 decenii, când am debutat în presă, am făcut portretul unui vestit medic, text în care scriam printre altele: bătrânul medic, cu plete dalbe…

Citeşte doctorul ziarul şi mă ia nervos de piept: ”Măi Florentine! Eu sânt bătrân? Am numai 62 de ani!”

Cam cât am eu acum! De piept pe cine iau, tinere Vasile Cuceu?

Pensie lungă şi multă sănătate îţi dorim!