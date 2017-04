Ziua Bunei Vecinătăţi România –Ucraina s-a desfăşurat sâmbătă, la Apşa de Jos, cea mai mare comună din dreapta Tisei, locuită de circa 9.500 de români.

Ziua Bunei Vecinătăţi a fost organizată de Administraţia Regională de Stat Transcarpatia, Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş şi Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare. Scopul evenimentului: strângerea relaţiilor de colaborare dintre administraţiile locale din judeţele Maramureş, Satu Mare (România) şi regiunea vecină Transcarpatia (Ucraina) despărţite doar de frontiera de stat comună, de 204,5 km. Relaţiile dintre Transcarpatia şi cele două judeţe din România sunt vechi şi se află sub bune auspicii, dezvoltându-se pe mai multe direcţii: economică, culturală, turistică.

Oficialităţile de pe cele două maluri ale râului de frontieră s-au întâlnit pe podul istoric Sighet-Solotvino. Evenimentul a continuat în curtea Şcolii Medii de gradul 1-3 din Apşa de Jos.

Au fost prezenţi consulul României la Solotvino, Gabriel Nicola, prefectul Maramureşului, Mihai Sebastian Lupuţ, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureş şi Satu Mare, ai Primăriei Baia Mare, primarii Horia Scubli (Sighetu Marmaţiei), Petru Vlaşin, (Vadu Izei) Ioan Romaniuc (Rona de Sus) Fekete Ludovic (Câmpulung la Tisa), senatoarea Severica Covaciu, directorii Muzeului Judeţean Satu Mare, Muzeul Maramureşului Sighet, Centrului Cultural Sighet, Timur Chiş (care face poze mai bune decât mine) etc. Din partea gazdelor au fost guvernatorul regiunii, Ghenadii Moskal, preşedintele Consiliului Regional, Mihai Rivis, şefii administraţiilor raionale de stat din raioanele Vinogradov, Hust, Teceu şi Rahău, primarul Apşei de Jos Ion Iovdi etc. După discursurile de rigoare , vizitarea standurilor cu diverse exponate a urmat un spectacol maraton, pe scena în aer liber.

La programul artistic, alături de ansambluri ucrainene, maghiare şi româneşti din Transcarpatia şi-au dat concursul Ansamblul Folcloric Naţional “Transilvania”, Ileana Bumbar, Ileana Matus şi Alexandra Şofron, Ansamblul “Doruri sătmărene” din Satu Mare. În cadru festiv, prefectul judeţului Maramureş, Sebastian Mihai Lupuţ şi guvernatorul regiunii Transcarpatia, Ghenadii Moskal au semnat planul comun de activităţi Maramureş – Transcarpatia pentru anul 2018. Totodată, s-au semnat acordurile de înfrăţire între localităţile Vadu Izei şi Hrija (Transcarpatia).

Ziua Bunei Vecinătăţi (serie nouă) se află la cea de-a treia ediţie, devenind un eveniment de tradiţie pentru judeţele Maramureş, Satu Mare şi regiunea Transcarpatia. Anul trecut, manifestarea a avut loc la Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, ca răspuns la Ziua Bunei vecinătăţi organizate anterior la Biserica Albă (Ucraina ).

”Manifestarea istorică s-a încheiat seara, târziu, la masa festivă cu ceteră, zongură şi dobă, joc şi voie bună” – a concluzionat dr. Ion M Botoş, preşedintele “Uniunii Regionale Dacia” a Românilor din Transcarpatia, care a rămas până la finalul evenimentului.

Ilie DORIAN