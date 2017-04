Transhumanţa oilor pe terenurile agricole, interzisă

24 aprilie, ultima zi în care mai este permisă păşunarea animalelor domestice pe terenurile agricole, reiese din Legea vânătorii. Normativul afectează în primul rînd turmele de oi care urmează să urce la munte şi reglementează inclusiv numărul de cîini care pot însoţi o turmă. La sfîrşitul anului trecut, Guvernul Cioloş a prelungit, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea prevederilor unui articol din Legea vînătorii, pentru a permite păşunatul animalelor domestice în terenul agricol, dar numai în perioada 6 decembrie 2016 – 24 aprilie 2017. Este vorba despre suspendarea „pînă la 25 aprilie 2017” a Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vînătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Interdicţia menţionată poate duce la diminuarea efectivelor de animale, din cauza bolilor pe care le generează lipsa de mişcare şi de acces la surse de apă naturale, şi la degenerarea genetică a populaţiilor de ovine (?!).

Legea vînătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, a fost aprobată de fostul Guvern cu mai multe modificări. Una dintre acestea prevede „permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către cîini însoţitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal şi de 3 în zona de cîmpie. Pentru fiecare pînă la 100 de animale în plus, numărul de cîini se poate suplimenta cu cîte un exemplar, indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 cîini în zona de munte, 7 cîini în zona de deal şi 5 cîini în zona de cîmpie; turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de maximum 2 cîini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în ureche; paza stînelor se poate asigura cu un număr nelimitat de cîini care vor fi ţinuţi în ţarc”. Faţă de prevederile Legii vînătorii, crescătorii de oi au protestat de mai multe ori, inclusiv în Bucureşti, la Parlament, cerînd relaxarea regimului în care se realizează tradiţionala transhumanţă.