Baia Mare, model de asistenţă a romilor

Secretarul de Stat în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Ilie Dinca şi prefectul judeţului Maramureş, Sebastian Mihai Lupuţ, alături de subprefectul Gavriş Ardelean, directorul general al Serviciului Public de Asistenţă Socială Baia Mare, Bogdan Gavra; inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului, Cristina Moldovan, şi de reprezentanţi ai Fundaţiei Hope and Home for Children au avut o discuţie pe tema incluziunii sociale a romilor, subiectul principal fiind spaţiul de locuire al cetăţenilor de etnie romă din Baia Mare, zonele Craica, Pirită şi Ferneziu, şi din Ponorîta, comuna Coroieni. Instituţiile de stat caută soluţii pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile, pentru mai buna integrare a romilor în societate. După aceea, au fost vizitate: Centrul Social Multifuncţional Romani, Centrul de Reabilitare Socială pentru Copii aflaţi în Situaţii de Risc şi Centrul de Tranzit, Asistenţă şi Consiliere, toate din Baia Mare. Primele două centre au fost înfiinţate prin accesarea fondurilor europene de Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare, iar cel din urmă, de către Fundaţia Hope and Home for Children România, în parteneriat cu SPAS Baia Mare. Ca urmare a vizitei, Secretarul de Stat Ilie Dinca a menţionat că va prezenta cele trei centre sociale multifuncţionale din municipiul Baia Mare şi activităţile de aici ca model de bune practici pentru celelalte judeţe din România.

(V.B.)