Finanţarea pentru DN 18 este asigurată

Lucrările de reabilitare a drumului naţional DN 18 vor fi finalizate până la finele anului curent – asigurarea vine din partea şefului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj, Eugen Cecan, prezent ieri, 26 aprilie, la şedinţa Colegiului Prefectural de la Palatul Administrativ din Baia Mare. Oficialul susţine că, în ciuda zvonurilor, banii pentru această investiţie există. Lucrările s-ar putea împotmoli doar din vina constructorului, în cazul în care acesta nu se va mobiliza suficient de mult. „De multe ori, le convine să stea pe o lucrare, deoarece compania e obligată prin contractele pe care le are să plătească mobilizarea acelor utilaje. Mulţi profită de acest lucru şi trag de timp. Dar dispoziţiile de la minister vor fi foarte clare şi aplicabile în teren pentru a nu mai întârzia cu lucrările”, a declarat Eugen Cecan.

Pe de altă parte, directorul regionalei de drumuri din Cluj a mai arătat că pe DN 18 sunt trei contracte încheiate cu firmele care execută lucrări. În ce priveşte partea investiţiei de care se ocupă firma Aktor, aici s-a ajuns la un stadiu îndeplinit de circa 84%. Ar mai fi de realizat ziduri de sprijin, parcări şi stratul de uzură. De altfel, în momentul în care se va turna stratul de uzură, în zonă vor fi aplicate restricţii.

„Programul de restricţii va intra în vigoare în iulie 2017 şi va dura o lună. Restricţia se va face doar în cazul maşinilor cu tonaj mai mare de 3,5 tone. Nu vom închide Gutâiul decât pentru maşinile de la 3,5 tone în sus. Cavnicul va fi restricţionat de la 7,5 tone. Ce este peste 7,5 tone se va merge pe ocolirea din judeţul Satu Mare, pe la Huta”, a punctat prefectul judeţului Maramureş, Sebastian Lupuţ.

Referitor la celelalte două tronsoane de DN 18, Moisei-Borşa şi Borşa-Şesuri, Eugen Cecan a apreciat că „partea de carosabil va fi realizată până la finele anului în procent de 90%. Constructorul n-ar trebui să aibă impedimente să realizeze partea carosabilă, dar vor mai rămâne de făcut nişte lucrări conexe, care însă nu vor influenţa traficul. Cunoaştem situaţia DN 18, acolo s-a reziliat contractul, de asta s-au întârziat mult lucrările”, a spus oficialul de la Drumuri. Eugen Cecan mai susţine că „deşi de multe ori am fost criticaţi pentru drumurile din Maramureş, totuşi Maramureşul, în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri, are la momentul actual cea mai bună finanţare, în sensul că în afară de DN 18 B, unde sunt aproximativ 53 de km care nu sunt în reabilitare, şi respectiv 17 C, care leagă judeţul Bistriţa Năsăud de Maramureş, celelalte drumuri naţionale sunt în acest moment în reabilitare şi în lucru”.

Promisiuni de finanţare există şi pentru 22 km din DN 17 C, de la Bistriţa până la intersecţia cu DN 18. Pentru acest tronson, ar urma să fie aprobată suma necesară la rectificarea din luna iunie 2017. Maramureşul deţine o reţea de 347 km de drumuri naţionale.