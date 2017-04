Operatorul de salubritate, la concurenţă cu „colectorii” de materiale reciclabile!

O nouă afacere înfloreşte în Baia Mare, de când operatorul de salubritate Drusal colectează deşeurile selectiv. Astfel, grupuri de cetăţeni, majoritatea de etnie romă, îşi fac veacul pe la bateriile de colectare a deşeurilor menajere din urbe, colectând deşeurile reciclabile aduse de cetăţeni. Aceştia le vând mai apoi unor diverşi achizitori, care le revînd la rândul lor. Romii sunt oarecum la „întrecere” cu angajaţii societăţii Drusal.

În toată această afacere, operatorul Drusal are de pierdut, deoarece societatea se ocupă tocmai cu reciclarea deşeurilor. Dacă acestea dispar din containerele publice de colectare, societatea rămâne doar cu gunoaiele menajere pe care le depozitează cu cheltuială. Reprezentanţii societăţii au făcut „pe detectivii” pentru a vedea cine le fură deşeurile şi unde ajung ele: „Am avut o activitate extra-profesională, ca să spun aşa, în sensul că am supravegheat şi am mers pe fluxul gunoaielor. Cineva spunea să urmărim banii, dar noi am urmărit gunoaiele şi am găsit o adresă pe Craica, unde un individ cumpăra carton, pet-uri şi aluminiu. Ştiam că în fiecare zi de marţi oamenii veneau cu saci mari, aşa cum folosim şi noi, probabil erau furaţi chiar de la Drusal, şi erau depozitaţi acolo, sub fereastra omului. Acest cetăţean, normal, că putea să ne bată la preţ, căci nu are costuri, nu plăteşte impozite la stat, redevenţe, nu reinvesteşte, şi acolo unde noi puteam oferi acestor persoane un leu, el oferea mai mult! Am surprins odată în flagrant un camion plin cu aluminiu şi am chemat poliţia locală, care a spus că nu este atribuţiunea lor, apoi am chemat poliţia municipiului, care le-a luat numele, că buletine nu aveau la ei. Oamenii legii au urmat procedura juridică, i-au chemat la tribunal şi s-a pierdut firul… Deci după ce noi am prins hoţul, el ne-a râs în nas şi a plecat mai departe cu marfa care de fapt trebuia să ajungă la noi, pentru că suntem singurii licenţiaţi aici şi avem exclusivitate prin contractul de concesionare”, ne spune Mihai Apan, directorul general al societăţii Drusal.

„Colectorii” fură deşeurile reciclabile cu căruţa

Cei care colectează ilegal deşeurile reciclabile lucrează în echipe şi transportă fierul vechi şi alte materiale reciclabile cu căruţele, care sunt un pericol pentru trafic: „Ei vin la furat cu căruţe conduse de copii minori, care intră în traficul auto prin oraş, lucru inadmisibil. De asemenea, aceste căruţe nu sunt înregistrate la primărie şi nu le poţi identifica. Pentru un capac de canal de fontă primesc bani buni, că este foarte greu. Lipsa capacelor de canalizare poate provoca accidente. Sper să se găsească o modalitate ca aceşti oameni să fie opriţi, pentru că este vorba nu de cazuri izolate, ci de un sistem ilegal paralel cu colectarea noastră selectivă, oficială şi legală”, conchide directorul.

Îşi fac bani pentru traiul zilnic

Mulţi cetăţeni de etnie romă îşi petrec ziua pe lângă bateriile de gunoaie din oraş. Ei recunosc faptul că, pe lângă resturi alimentare, colectează şi materiale reciclabile. Totuşi, spun că cei cu căruţe sunt mai câştigaţi, având cu ce să transporte fierul vechi şi cartoanele la anumiţi colectori: „Eu adun mai mult haine şi mâncare, domnu’. Am cules şi fier vechi mai în urmă cu ceva vreme, când am avut ştraf cu ce să-l transport şi l-am dus acolo jos, la ieşirea din oraş. Îmi plătea cu câţiva bani kilogramul. Dădeam cam trei kilograme şi ceva pentru a primi un leu. Şi aşa, domnule, îmi făceam şi eu un bănuţ, doi, de o pâine… Acum nu am cu ce să transport fierul, aşa că iau doar ce găsesc de mâncare prin containere, sau haine pentru copii”, ne-a spus o femeie de etnie romă, ce căuta în containerele din zona Cuza Vodă.

„Noi culegem acum doar mâncare şi haine pentru copii. Fier vechi sau cartoane şi pet-uri nu luăm, că nu avem cu ce le transporta. Dar dacă îi vedeţi pe cei cu căruţe prin oraş, să ştiţi că ei sunt cei care colectează fierul vechi şi cartoanele, ori plasticele, ca să le vândă la firma aia de la ieşirea din oraş. Şi fac bani buni cu asta. Noi nu avem căruţă şi cal, aşa că alegem doar mâncarea şi hainele pentru copii. Mai vin oamenii care ne cunosc şi ne aduc mâncare”, ne-a explicat o familie care îşi face veacul lângă bateriile de containere de la pista de atletism din Baia Mare.

Am vorbit şi cu salariaţii de la Drusal care tocmai ridicau de acolo gunoaiele vegetale: „Suntem la concurenţă cu ei. Până venim noi, ei strâng ce este reciclabil”, ne-a spus unul dintre muncitorii de la salubritate.