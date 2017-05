Se sistează lucrările la Barajul Runcu?

Investiţia de la Barajul Runcu a fost adusă de nenumărate ori în atenţia autorităţilor centrale. Autorităţile judeţene au semnalat în repetate rânduri că lucrările trebuie urgentate, în contextul în care sunt probleme cu alimentarea cu apă în multe localităţi din Maramureşul Istoric. Autorităţile maramureşene îşi pun acum serios problema … sistării lucrărilor la Barajul Runcu.

„Ca urmare a unor analize serioase şi a unor calcule, am constatat că am putea opri investiţia la acest nivel, ţinând cont că volumul de apă acumulat în baraj ar putea acoperi zona Maramureşului Istoric, până la Sighet, Crăciuneşti şi Ocna Şugatag, localităţi care folosesc mai mult forajele pentru a obţine apă. Vom încerca să avem o discuţie la nivel de autorităţi judeţene, regionale şi centrale, ţinând cont că ar mai fi nevoie de circa 50 de milioane de euro. Asta înseamnă că ne-ar mai trebui minim 20 de ani pentru a finaliza lucrarea. Dacă am opri lucrarea la acest nivel, să vedem ce ar însemna, pentru că urmează alte lucrări de distribuţie a apei”, a spus prefectul judeţului Maramureş, Sebastian Lupuţ.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de apă Someş-Tisa sunt de acord să analizeze oportunitatea opririi investiţiei în stadiul actual. „Încercăm să facem un scenariu şi să oprim lucrările la cota actuală. Ne-ar conveni să-l facem la cota finală din mai multe motive, trebuie să revenim cu partea de reproiectare. Să vedem în ce măsură am putea merge pe varianta aceasta. Din câte am văzut, la Sighet există o problemă mare cu alimentarea cu apă, precum şi în alte localităţi. E urgentă această lucrare, deoarece anual o mare parte din bugetul alocat Maramureşului merge spre Barajul Runcu”, a punctat directorul Administraţiei Bazinale de apă Someş-Tisa, Marius Cristian Ciulbea.

Autorităţile iau în calcul chiar găsirea unei alte variante de finanţare, de exemplu un credit de la Banca Mondială. Investiţia de la Barajul Runcu se derulează de vreo 30 de ani. „În momentul actual, am ajuns la un stadiu de 80%. Anul trecut, am investit undeva la 13,7 milioane lei, din diferite zone de finanţare”, a precizat Marius Cristian Ciulbea.