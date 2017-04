În Baia Mare – Reţinut şi arestat preventiv, pentru furt

Un băimărean, identificat de poliţişti la scurt timp după ce a sustras un telefon mobil, a fost reţinut de poliţişti şi prezentat instanţei care a emis pe numele lui mandat de arestare preventivă.

La începutul acestei săptămâni, poliţiştii băimăreni de investigaţii criminale au fost sesizaţi despre furtul unui telefon mobil, în valoare de 1.200 lei. Victima a declarat că, o persoană necunoscută i-a sustras telefonul din buzunarul exterior al hainei, în timp ce se afla în Piaţa Izvoarele.

Poliţiştii au demarat activităţile specifice de cercetare şi au reuşit să identifice un băimărean, în vârstă de 32 de ani, bănuit de comiterea faptei. Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare care a emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În Borşa – Reţinut pentru infracţiuni rutiere şi distrugere

În timp ce acţionau pentru supravegherea traficului rutier, pe raza oraşului Borşa, poliţiştii au efectuat semnalele luminoase pentru oprirea unui autovehicul, care se deplasa pe strada Victoriei. Întrucât conducătorul auto nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a fost urmărit iar în momentul în care a fost blocat pe strada Floare de Colţ, în încercarea de a se sustrage controlului poliţiştilor, acesta a lovit autospeciala poliţiei, provocându-i distrugeri.

Verificările efectuate de poliţişti au relevat faptul că, la volan se afla un tânăr, de 20 de ani, din oraş, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că, borşeanul se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Tânărul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. În continuare se desfăşoară cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deţine permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi distrugere.