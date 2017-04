Aţi auzit de Liga Vestului? Ştiţi ce semnifică? Nici eu nu auzisem pînă mai ieri cînd am citit pe un flux mai discret de ştiri că Liga Vestului s-ar vrea o alianţă de dreapta pentru a da o replică democratică pesediştilor. În acea ştire se spune că mai mulţi consilieri din mai multe partide lucrează intens la un proiect de unificare a dreptei. În care atît liberalii cît şi useriştii, şi alte formaţiuni politice care se declară împotriva actualei puteri, să fie adunate într-o viitoare alianţă cel mai probabil sub denumirea de Liga Vestului. Şi care ar urma să susţină un cuplu format din Klaus Iohannis la Preşedinţia României şi din Dacian Cioloş la Palatul Victoria. Zvonul este că PNL-ul ar renunţa la bătălii politice în alte zone geografice, urmînd să facă figuraţie în sudul ţării, în estul ei dar şi în Capitală. Scopul ar fi ca filialele din ograda tradiţională a pesediştilor să fie lăsate să se zbată în agonie financiară iar toate resursele partidelor de dreapta vor fi concentrate în vestul ţării. Liga Vestului bazîndu-se exclusiv pe contextul a cinci oraşe: Oradea, Timişoara, Clujul, Aradul şi Sibiul comunică DC News. La crearea noii formaţiuni vor lucra cinci oameni: Ilie Bolojan, Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falcă şi şeful statului prin reprezentantul Forumului Democrat German cel mai probabil alesul fiind Paul Jurgen Porr. Misiunea acestora nu este doar de a coagula electoratul de dreapta din vestul ţării dar mai ales să atragă un număr cît mai mare de oameni de afaceri din zonă. Ca pe vremuri, oameni politici din rîndul capitaliştilor. Se crede că dezideratul nu ar fi greu de atins deoarece în viitoarea Ligă a Vestului sînt multinaţionale şi firme străine. Ce-şi mai propun consilierii care lucrează de zor, mai ales noaptea, după un recent obicei românesc? Va fi demarat un atac propagandistic agresiv împotriva proiectului guvernamental de impozitare la sursă a marilor investitori străini care sînt în Vest. Unde sînt aşteptaţi şi marii jucători care vor să se retragă de pe piaţa ungară datorită recentelor decizii ale Guvernului Orban. Mă opresc aici cu ştirea amplă pentru a vă spune că mi se pare o intoxicare ordinară a celor care au fabricat această ştire. Deşi ea circulă de cîteva zile, cei vizaţi nu au avut nici o reacţie. În primul rînd Liga Vestului este o copiere după Liga Nordului din Italia. Care are un program antieuropean, xenofob. Tînărul său lider, Matteo Salvini, cere autonomia Padaniei din nord, revizuirea tuturor tratatelor europene şi ieşirea Italiei din zona euro. Tot mai mulţi italieni îl apreciază pe Salvini. Aşa că asocierea Ligii Vestului cu formaţiunea italiană este total nefericită iar autorii ştirii vor să compromită dreapta românească şi aşa în suficiente dureri de refacere. Mi se pare o aberaţie să concentrezi puterea economică în Ardeal de dragul unor mofturi politice. Cînd orice formaţiune politică, la alegeri, are în vedere toată ţara. O altă ştire spune că unii lideri liberali au deja suspiciuni că acest plan ar fi conceput la Bruxelles şi trimis în România prin Dacian Cioloş. Prea seamănă această năzbîtie cu mesajul de pe panourile electorale ale UDMR-ului: „Salvăm Clujul de Bucureşti”, ca apoi liderii maghiari să facă doi paşi înapoi dînd o explicaţie şugubeaţă. Era vorba de o secesiune financiară, care urmează să fie îmbrăţişată de artizanii Ligii Vestului. Aşa a început şi Liga Nordului ca după aceea să ceară autonomie teritorială. Nu cred că se va face o coagulare a dreptei pe aceşti piloni ardeleni. E nevoie de o dreaptă românească nu de una ardelenească. Să nu uităm că ne apropiem de anul 2018, care poate fi unul al marilor încercări pentru o Românie care nu are o autostradă peste Carpaţi. Nu cred că un lider, sau mai mulţi să abandoneze restul ţării. Lumea în care trăim ne învaţă lectura prudenţei. De aceea, dragi cititori, cîteodată sînt nevoit să scriu şi despre ceea ce nu cred. Că sînt atent la proverbul: de unde nu este foc nu iese fum! Nu ar fi rău ca liderii dreptei să-şi spună opinia. Nu aş fi scris despre această iluzie dacă nu ar fi cucerit teren în ultimele zile. Ocrotiţi dreapta românească în numele democraţiei. O democraţie care să însemne mai mult decît doi lupi şi o oaie care votează ce să mănînce la cină, vorba domnului Bovard.