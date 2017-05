Discuţii despre păşunile din Giuleşti!

O nouă şedinţă de fond funciar a avut loc săptămâna trecută la Instituţia Prefectului Maramureş. Pe ordinea de zi au fost supuse spre analizare 213 dosare, având ca obiect validarea / invalidarea a 167 documentaţii privind terenuri agricole şi a 46 privind terenuri cu vegetaţie forestieră. Întâlnirea a fost condusă de prefectul Sebastian Mihai Lupuţ, preşedintele comisiei. Discuţiile însă, au fost aprinse pe tema retrocedării a peste 700 de hectare de păşune în comuna Giuleşti.

În şedinţă, s-au avut în vedere solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri de pe raza a peste 35 de unităţi administrativ-teritoriale. Majoritatea dosarelor au avut ca obiect terenuri agricole situate în zone necooperativizate. În cazul terenurilor cu vegetaţie forestieră, Comisia judeţeană a pus în executare câteva hotărâri judecătoreşti definitive, în sensul validării amplasamentelor pentru a se putea elibera titlul de proprietate. Totuşi, cazul solicitărilor de retrocedare a aceloraşi 722,0051 ha de teren agricol-păşune, de către două composesorate din comuna Giuleşti, a iscat discuţii aprinse în interiorul Comisiei judeţene de fond funciar: „Avem două composesorate. Unul este înfiinţat şi în baza Legii 1, celălalt doar în baza acesteia. Aceste două composesorate au depus mai multe cereri. Două pe comuna Giuleşti şi unul dintre cele două composesorate a depus o cerere şi pe Ocna Şugatag, pe care am soluţionat-o la şedinţa precedentă prin invalidare. Din informaţiile noastre, acest teren solicitat de cele două forme asociative şi motivul Comisiei locale Giuleşti pentru care a propus invalidarea este acela că terenul are regimul juridic de păşune comunală şi se află inventariat în domeniul public al comunei. Domeniul public al oricărei unităţi administrativ-teritoriale ştim că este inalienabil”, a spus Rodica Pop, Direcţia juridică din cadrul Instituţiei Prefectului Maramureş.

Reprezentantul Direcţiei Silvice, de altă părere

Darius Dobra, reprezentantul Direcţiei Silvice în comisia tehnică a fost de altă părere şi nu a agreat în totalitate ideea Comisiei judeţene de a invalida ambele solicitări venite de la Giuleşti: „Dar cu CF-urile ce facem? Alea nu mai contează la reconstituirea dreptului de proprietate? Dacă cineva a luat o decizie să treacă în domeniul public, trece înapoi în privat şi se pune la dispoziţia comisiei locale. Deci nu ăsta-i motivul! CF-ul este foarte clar. Poate cineva contesta CF-urile? De asemenea, puteţi contesta o încheiere a unui judecător? Puteţi spune că e bună sau nu-i bună?”.

Prefectul a luat măsuri

După discuţii în contradictoriu, Sebastian Mihai Lupuţ, prefectul judeţului şi totodată preşedintele Comisiei judeţene de fond funciar, l-a pus la punct pe Darius Dobra: „Domnul Dobra, luna trecută am mai vorbit. Acum reluăm discuţiile acestea. La fiecare dosar pe care veniţi să-l depuneţi discutăm acelaşi lucru. Lăsaţi Comisia judeţeană să voteze şi cu asta gata! V-aţi făcut datoria în momentul în care aţi semnat referatul. Din acest moment, rămâne Comisia judeţeană! Şi nu mai vreau să am cazul acesta! Deci acum am încheiat această discuţie! Vă faceţi treaba ca şi membru în grupul de lucru, vă spuneţi punctul de vedere în referat şi din acel punct lăsaţi Comisia judeţeană să lucreze. M-aţi înţeles! Şi dacă nu vă temperaţi o să vă dau afară din şedinţă, că am şi posibilitatea aceasta! Am sesizat că dumneavoastră, în fiecare şedinţă, vă certaţi cu câte un membru din comisie şi cred că urmează să ajungeţi şi la mine! Deci, vă rog frumos, să lăsaţi Comisia judeţeană să analizeze, să voteze, că are tot dreptul! Ei îşi asumă răspunderea. Vă mulţumesc”, a spus, vizibil iritat, Sebastian Lupuţ, prefectul judeţului. „Corect, domnule prefect!”, a răspuns cel vizat. Într-un final, ambele solicitări ale celor două composesorate din Giuleşti au fost respinse de Comisia judeţeană de fond funciar.