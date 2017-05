Patru irakieni, depistaţi în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera

Poliţiştii de frontieră din Petea au depistat patru cetăţeni irakieni, solicitanţi de azil în România, în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera în Ungaria, cu scopul de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen.

Un echipaj al poliţiei de frontieră din Petea, judeţul Satu Mare, a observat, cu ajutorul autospecialei cu termoviziune, patru persoane care se deplasau pe jos, către frontiera cu Ungaria şi care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Acestea au fost reţinute la aproximativ 800 metri de linia de frontieră cu Ungaria şi duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. În cadrul primelor verificări s-a stabilit că, este vorba despre patru cetăţeni irakieni, cu vârste cuprinse între 17 şi 33 de ani, solicitanţi de azil pe teritoriul ţării noastre.

Poliţiştii de frontieră au mai stabilit că, cei patru irakieni intenţionau să treacă ilegal frontiera în Ungaria, cu scopul de a ajunge într-un stat din spaţiul Schengen.

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizare să se ia măsurile legale ce se impun.

Ţigări de contrabandă confiscate la frontiera de nord

• În Vişeu de Jos – 2.960 pachete de ţigări în valoare de 27.000 lei.

Un echipaj mobil al poliţiei de frontieră din Sighetu Marmaţiei a oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Vişeu de Jos, un autoturism marca Volkswagen, condus de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

La controlul efectuat asupra maşinii, s-au descoperit mai multe colete cu ţigări, motiv pentru care, persoana în cauză, împreună cu autoturismul, a fost dusă la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 2.960 de pachete de ţigări, de provenienţă Duty Free, în valoare de 27.000 lei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă şi complicitate la contrabandă, iar autoturismul folosit la activitatea infracţională, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

• Un alt echipaj mobil al poliţiei de frontieră a oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Vişeu de Jos, un autoturism marca Opel, în care se aflau trei persoane, de sex feminin, domiciliate pe raza judeţului Maramureş.

La controlul efectuat asupra maşinii, s-au descoperit mai multe pachete cu ţigări, motiv pentru care, persoanele în cauză, împreună cu autoturismul, au fost duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor.

În urma controlului, au fost descoperite, ascunse în bordul autoturismului, în scaune şi în bagajele personale, 289 de pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană şi alte 30 de pachete, ascunse sub îmbrăcăminte.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă şi complicitate la contrabandă, iar ţigările, în valoare de 2.900 lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

• Poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei au descoperit 14 colete care conţineau ţigări.

Acestea au fost transportate la sediul sectorului unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 6.998 pachete cu ţigări, în valoare de peste 63.000 lei, cantitate ce a fost ridicată în vederea confiscării.

În continuare se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate.

Detectoare individuale de radiaţii

Departamentul de Stat din SUA – Biroul de Securitate Internaţională şi Non-proliferare a donat Poliţiei de Frontieră Române echipamente portabile utilizate pentru detectarea radiaţiilor nucleare şi a materialelor radioactive.

Echipamentul donat constă în 70 de detectoare individuale de radiaţii (pagere), marca Polimaster, necesare Poliţiei de Frontieră pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor derulate în cadrul programului Second Line of Defense, privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă.

Aceste echipamente vor fi folosite pentru a monitoriza în permanenţă zona unde sunt operaţionalizate (în principal în punctele de trecere a frontierei) în vederea detectării radiaţiilor şi alertării cu alarme vizuale, sonore şi/sau vibraţii, în cazul în care este detectată o sursă de radiaţii sau sunt depăşite pragurile de radiaţii setate în prealabil.