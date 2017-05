România vs Serbia, meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European după 22 ani!

Naţionala de handbal masculin a României va întîlni puternica reprezentativă a Serbiei, pe 4 mai, ora 20.00, în Sala „Lascăr Pană” din Baia Mare, în preliminariile pentru EURO 2018. O victorie a tricolorilor ar însemna în mare proporţie calificarea la turneul final după o absenţă de 22 ani!

„Realist vorbind, noi plecăm cu şansa a doua în această confruntare, dar la fel am plecat şi în meciul cu Belarus şi în cel cu Polonia. Ce îmi doresc este ca băieţii să fie sănătoşi în primul rînd şi să se dăruiască pe teren. Va fi şi un duel tactic, iar aici sîntem bine reprezentaţi, trebuie în schimb să fim puternici fizic şi lucizi pentru a pune în aplicare ceea ce o să ne ceară antrenorul”, a precizat preşedintele FRH Alexandru Dedu.

În ceea ce priveşte rivalitatea dintre cele două reprezentative de handbal masculin, preşedintele FRH a amintit faptul că „toate meciurile sînt importante, meciul cu Serbia are şi o încărcătură istorică, tot timpul am avut meciuri importante şi cu plăcere îmi aduc aminte cînd Serbia şi România erau vîrfuri”.

Totul a fost pregătit în cel mai mic detaliu pentru acest meci, inclusiv locul desfăşurării fiind unul ales special pentru această partidă de către reprezentanţii Federaţiei Române de Handbal. „Nu am ales întîmplător Baia Mare, sînt mai mulţi factori care au dus aici: în primul rînd, avem nevoie de public cunoscător care sesizează importanţa acestui meci, public care să fie lîngă echipa naţională. În al doilea rînd, Baia Mare este un oraş al handbalului, care trece printr-un moment nu tocmai fericit în momentul de faţă şi am vrut să arătăm sprijinul federaţiei şi faptul că ne pasă de ceea ce se întîmplă acolo. Iar în al treilea rînd, a fost şi o alegere strategică fiindcă am vrut să fie cît mai departe de graniţa cu Serbia”, a precizat preşedintele FRH Alexandru Dedu.