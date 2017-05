Festivalul Naţional de Satiră şi Umor Zâmbete în Prier – Vişeu de Sus, 28-29 aprilie 2017

Şi în acest an, la sfârşitul lunii aprilie, cei mai mari umorişti din ţară şi-au dat întâlnire la Vişeu de Sus, unde a avut loc cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Naţional de Satiră şi Umor Zâmbete în Prier.

Manifestările au fost organizate de Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus (director Anuţa Pop), cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local şi s-au aflat sub egida Uniunii Epigramiştilor din România. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş a fost partener al evenimentului, oferind premii în cărţi tuturor.

Vineri, 28 aprilie, organizatorii au oferit invitaţilor posibilitatea de a descoperi complexul monahal de la Bârsana, cunoscut în întreaga ţară pentru arhitectura sa. Reîntorşi în Vişeu de Sus, un alt moment special a fost pregătit: aniversarea a 77 ani de viaţă a doi dintre premianţii prezenţi: Ioan Marinescu Puiu şi Eugen Albu, care au primit diplome aniversare şi câte un premiu din partea primarului Vasile Coman.

Au urmat concursuri ad-hoc de epigrame, recitaluri umoristice, turniruri epigramatice. Premiile pentru concursul ad-hoc au fost oferite de pr. Ioan Dunca (2 premii), prof. Valer Griga (din partea Despărţământului Vişeu-Iza al Astrei) şi Tibi Nagy, proprietarul locaţiei unde s-a desfăşurat concursul.

Sâmbătă, sala mare de şedinţe a Primăriei, devenită neîncăpătoare, a fost gazda festivalului, oaspeţii fiind întâmpinaţi de directorul festivalului, dr. Anuţa Pop, preşedintele juriului prof. Lucian Perţa şi de primarul oraşului Vasile Coman, care le-a urat participanţilor bun venit.

Semnalul de începere a fost unul cu totul special, constând într-un moment folcloric-umoristic pregătit de prof. Ioan Bledea şi câţi­va membri ai ansamblului folcloric ”Vşeul”, pe acorduri de ceteră, zongoră şi dobă.

Ediţia din acest an a cuprins patru secţiuni. La secţiunea epigrame – tema: ”era vai de mine, acum e vai de noi” şi ”cioc”. Secţiunea parodie a constat în compunerea unei parodii la poezia ”Spre primăvară” de Şt. O. Iosif. A treia secţiune, madrigal, secţiune în premieră, a avut ca temă ”Vişeul”. Ultima secţiune s-a adresat volumelor de umor, volume ce au văzut lumina tiparului în perioada aprilie 2016 – martie 2017.

Decernarea premiilor festivalului l-a avut ca maestru de ceremonii pe preşedintele juriului, prof. Lucian Perţa. La secţiunea epigrame s-au acordat următoarele premii:

I – Vasile Vajoga, Iaşi

II – Nicolae Bunduri, Braşov

III – Gheorghe Şchiop, Porumbacu de Jos

Menţiune – Nichi Ursei, Râmnicu Vâlcea

Premiile secţiunii parodie:

I – Grigore Chitul, Bistriţa

II – Mihai Haivas, Iaşi

III – Ioan Marinescu Puiu, Cluj-Napoca

Menţiune – Mirela Grigore, Buzău

Premiile pentru cele mai frumoase madrigaluri au fost obţinute de:

I – Eugen Alb, Cluj-Napoca

II – Dorel Lazăr, Aiud

II – Any Drăgoianu, Ţânţăreni Dolj

III – Vasile Larco, Iaşi

Secţiunea adresată volumelor de umor i-a avut drept câştigători:

PREMIUL I – Cartea de epigramă: VASILE LARCO (Iaşi) – ”Rochia de seară” şi MIHAI SĂLCUŢAN (Buzău)– ”Tălmăciri originale”

PREMIUL I – Carte de proză umoristică: ŞTEFAN – CORNEL RODEAN (Sibiu) – ”Bărcile din tren”

PREMIUL I – Carte de sonet umoristic: SORIN COTLARCIUC (Vama-Suceava) – ”Reverenţe”

PREMIUL I – Antologie: ELIS RÂPEANU (Bucureşti)– ”Nemuritorii şi epigrama”

PREMIUL Opera Omnia: IOAN ŞIMAN (Baia Mare) – ”Mostre din casa noastră – Mozaic literar 2015-2016”

PREMIUL pentru Volum de Debut: ELENA MÂNDRU (Iaşi) – ”Epigrame elenistice” şi ALEXANDRU ŢICLEA (Bucureşti) – ”Moravuri perpetue – Prostia”.

PREMIUL Centrului Cultural-Social: PETRU GIGEA-GORUN & ŞTEFAN MANEA – ”Natura nu minte niciodată”.

Premianţii au primit câte o frumoasă trăistuţă maramureşeană, colaci sub forma de pupăză, o sticlă cu ”lapte de pupăză”, diplome şi cel mai recent număr al foii de satiră şi umor ”Colac peste pupăză”. Toţi cei prezenţi s-au bucurat şi de un frumos moment artistic, oferit de Costel Amorăriţei.

Juriul secţiunilor epigrame şi parodie a fost format din: Lucian Perţa – preşedinte, Ion Moraru şi Constanţa Apostol – Galaţi, membri. La secţiunile madrigal şi volume de umor juriul a avut în componenţă pe: Bibl. Gabriela Szerasz, prof. Valer Griga, ing. Alexandru Hotico, pr. Vasile Luţai, ing. Lazăr Năsui, pr. Ioan Dunca şi Cristina Şimon, toţi din Vişeu de Sus.

Le-a fost greu juraţilor sa decidă premianţii deoarece numărul de participanţi a fost foarte mare: 67 la secţiunea epigrame, 51 la secţiunea parodie, 14 la madrigal şi 31 volume.

George Corbu, preşedintele Epigramiştilor din România a avut cuvinte de laudă la adresa festivalului vişeuan. Acesta a primit o diplomă de excelenţă, aceeaşi distincţie fiind oferită de organizatori şi lui Alexandru Câţcăuan (Bistriţa), considerat drept ”naşul” festivalului. Fiind o ediţie aniversară (XV), s-au oferit şi două diplome de fidelitate unor epigramişti care au participat la toate ediţiile: Viorica Găinariu-Tazlău (Cenaclul ”Spinul” Baia Mare) şi Vasile B. Gădălin (Cluj-Napoca).

Datorită bunei colaborări între principalii organizatori (dr. Anuţa Pop şi prof. Lucian Perţa) şi primarul Vasile Coman, festivalul a reuşit şi de această dată să aducă la Vişeu de Sus nume de prim nivel în domeniu, ceea ce a permis accesul publicului la cele mai bune creaţii literar-umoristice din ţară.

Felicitări organizatorilor!