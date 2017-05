FC Prietenia Baia Mare – Fan Sport Baia Mare 8-3 (4-1)

• Mîine, meci cu echipa lui Sorin Corpodean şi Ovidiu Maier •

FC Prietenia a disputat primul meci pe teren mare din 2017, adversar fiind tot o echipă din Baia Mare, Fan Sport, partida dintre cele două combatante consumîndu-se pe stadionul „Viorel Mateianu”. Gruparea antrenată de Ioan Cristea a învins cu scorul de 8-3 (4-1), golurile învingătorilor fiind marcate de Zorel Rus 5, Attila Piroska, Erno Konycska şi Toma Coteţ, iar cele ale învinşilor au purtat semnătura lui Adrian Şuta, Răzvan Duruş şi Richard Szilagyi.

• FC Prietenia: P. Konycska – I. Beko, I. Jucan, F. Opriş, A, Petrovan, G. Bar, C. Oşianu, C. Cristea, E. Konycska, A. Piroska, Z. Rus. Au mai intrat: T. Coteţ, A. Gîlcă, I. Mekker, C. Bran, D. La­zăr, F. Gherghel, V. Conţ. Antrenor: Ioan Cristea.

• Fan Sport: Sighiartău – V. Mare, S. Silaghi, S. Ardelean, M. Cârlan, A. Gherghel, Şt. Reznek, Cl. Poldan, M. Mare, A. Şuta şi R. Duruş. Au mai evoluat: R. Szilagyi, A. Achim, Şt. Iacob şi Pişcorean. Antrenor: Ştefan Reznek.

FC Prietenia are stabilit, la finalul acestei săptămîni o nouă partidă, mai exact vineri, 5 mai, de la ora 17.00, pe stadionul „Viorel Mateianu”, împotriva celor de la Soda Ocna Mureş. Va fi primul meci între cele două formaţii, dar nu şi ultimul, cele două grupări urmînd să stabilească şi data returului. În componenţa oaspeţilor se vor regăsi, ca jucători, fostul arbitru internaţional Sorin Corpodean, unul dintre cei mai apreciaţi arbitri români, şi Ovidiu Maier, jucător care a evoluat în carieră pentru Rapid, „U” Cluj, Inter Sibiu, Gloria Bistriţa, ASA Tg. Mureş sau Unirea Alba Iulia. De asemenea, la jocul de mîine şi-au anunţat prezenţa şi cei doi foşti arbitri internaţionali băimăreni, Cristian Balaj şi Zoltan Szekely, urmînd ca jocul dintre FC Prietenia şi Soda Ocna Mureş să fie arbitrat de Zoltan Szekely jr.