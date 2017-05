Distincţie la nivel internaţional pentru BNR

România a câştigat marele premiu pentru proiectele de educaţie financiară derulate la nivel naţional, în anul 2016, de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Distincţia a fost oferită în cadrul Global Inclusion Awards 2017, miercuri, 3 mai 2017, la Berlin, sub înal­tul patronaj al Preşedinţiei Germane a G20. România a fost desemnată câştigătoare la categoria CYFI Country Award, în cadrul căreia au fost acordate cinci premii, câte unul pentru fiecare regiune din lume. La ceremonie a fost prezent şi ambasadorul României în Germania, domnul Emil Hurezeanu.

Începând cu anul 2009, Banca Naţională a României în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi universităţi derulează o serie de proiecte de sprijinire a educaţiei financiare adresate elevilor („Să vorbim despre bani şi bănci”), studenţilor şi cadrelor didactice („BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti” şi „Academica BNR”), care urmăresc distribuirea cât mai largă a informaţiilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor.

Este al patrulea an în care BNR este partener Child and Youth Finance International (CYFI), iar succesul activităţilor derulate în cadrul acestui parteneriat a fost recunoscut la nivel internaţional prin câştigarea trofeului “Global Money Week” Award 2014 pentru Europa.

CYFI este o organizaţie non-profit, fondată în Amsterdam, care îşi propune să îmbunătăţească gradul de incluziune financiară, să creeze politici şi programe cu scopul de a ajuta copiii şi tinerii să înveţe despre bani, să aibă acces la un cont bancar, să dezvolte abilităţi antreprenoriale. Lansată în anul 2012, mişcarea globală CYFI s-a extins în peste 140 de ţări din întreaga lume, mesajul ajungând la peste 16 milioane de copii.