În satul Ciocotiş, după 30 de ani de muncă, Gheorghe Vinţ este considerat un specialist în legumicultură

Pe un prieten vechi al nostru, Gheorghe Vinţ din satul Ciocotiş, comuna Cerneşti, l-am găsit muncind de zor la săpatul ră­sadurilor de legume într-un solar. Cine este Gheorghe Vinţ? Este un bărbat tînăr, care ştie de mic copil ce înseamnă munca cîmpului, în legumicultură şi floricultură, cîte eforturi şi chiar sacrificii presupun aceste munci deloc uşoare şi pe bună dreptate este considerat cel mai bun specialist în legumicultură şi floricultură din zonele etnografice Chioar şi Lăpuş. Cu amabilitate, domnia sa ne-a spus: “De mic copil am îndrăgit această îndeletnicire pe care am învăţat-o de la bunicii şi părinţii mei. Şi aşa, împreună cu soţia mea Irina, cu fata Crina, acum studentă la Universitatea de Nord din Baia Mare, şi fiul nostru Florin, deţinem chiar lîngă casa noastră un teren agricol cu o suprafaţă totală 58 de ari, pe care-l îngijim şi îngrăşăm mereu, mai ales cu gunoi de grajd.

Acolo ne-am amenajat pe 18 ari – 7 solarii cu dimensiunile de 40/9 m, iar 3 solarii au dimensiunea 20 / 9 m. Într-un spaţiu întunecat am amenajat o ciupercărie, de unde recoltăm ciuperci de cea mai bună calitate. Lîngă solarii, în această primăvară am plantat cartofi pe 40 de ari. În solarii cultivăm an de an legume: castraveţi, roşii, ceapă, usturoi, vinete, spanac, pătrunjel, mărar, ardei, varză şi flori: zambile, lalele, muşcate, pe care le valorificăm în pieţe, dar vindem şi de acasă.

Trebuie să remarcăm şi că toate produsele pe care le produce familia Vinţ sînt ecologice. Cartofii nu sînt stropiţi pentru colorado, Gheorghe Vinţ găsind o ingenioasă soluţie în acest context.